Grande Fratello Vip 6, la verità di Delia Duran allo scoperto. Il reality show di Alfonso Signorini continua a promettere grandi colpi di scena. E i riflettori non possono che restare ancora accesi sulla vicenda che forse tra tutte ha appassionato il pubblico a casa. Dopo aver assistito alla nascita di un’amicizia molto speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge, Delia Duran, moglie dell’ex Centovetrine, fa il punto della situazione, chiarendo il motivo che la spingerebbe a entrare nella casa più spiata d’Italia.

Delia Duran ha accolto nuovamente il marito tra le sue braccia, ma l’amicizia nata in casa GF tra Alex e Soleil Sorge continua a farle storcere il naso. Come molti sapranno, la modella venezuelana pare non abbia gradito l’ultimo post che il marito ha rivolto a sostegno dell’amica ancora in gara. Eppure, la decisione di entrare nella casa di Cinecittà non sembra abbandonare le sue intenzioni. Il motivo è stato rivelato durante l’ultima messa in onda del reality show.

La conferma dell’ingresso in casa di Delia Duran come concorrente è arrivata direttamente da Alfonso Signorini che durante la messa in onda è tornato ancora una volta sul famoso post di Alex mostrandolo anche a Soleil Sorge che ha subito risposto: “Ma non si possono chiamare loro? Non capisco”. Soleil poi si è espressa in merito al rapporto che legherebbe l’ex gieffino e la moglie: “Il loro rapporto è stato messo in dubbio, magari ci vuole un po’ di tempo, al posto suo avrei lasciato il marito forse, per quello che ho visto tra di loro, ho visto il tutto un po’ traballante”.





Delia Duran non ha certamente perso tempo nel chiarire la sua posizione, aggiungendo anche il motivo per cui è decisa a entrare nella casa GF Vip: “Sono stata una donna ferita, lui sostiene che c’è un’amicizia intensa con Soleil, quando scrivi determinate cose parla con me prima, sai che ho dei dubbi, ecco perché voglio entrare nella casa!”.

Per poi sottolineare: “Voglio entrare nella casa per capire se la percezione che Alex Belli ha vissuto nella casa corrisponde alla realtà”. E rispondendo alla sorella di Alessandro Basciano che avrebbe fatto riferimento alle intenzioni di lanciare solo una provocazione, Delia non poteva che essere ancora una volta trasparente e schietta: “L’ho perdonato ma non dimentico”.