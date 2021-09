È iniziato il GF Vip e con esso, naturalmente, anche le prime polemiche. Uno dei tanti che ha fatto molto discutere durante la prima puntata del programma di Alfonso Signorini, è stato Gianmaria Antinolfi. In particolare, il suo video di presentazione sembra aver tolto a molti telespettatori la curiosità di conoscerlo meglio nella Casa più spiata d’Italia. A non aver apprezzato le sue parole c’è anche Adriana Volpe, ma prima ci pensa Sonia Bruganelli a portare il gelo.

Gianmaria Antinolfi si presenta come “l’ex fidanzato di”, nel suo filmato di presentazione. Inizialmente Alfonso Signorini fa notare che nella Casa c’è una concorrente che ha già avuto a che fare con l’imprenditore. Per chi non lo sapesse, sii tratta di Soleil Sorgè, con cui spiega di aver avuto solo una frequentazione, che poi non è andata avanti. Ma Antinolfi non può non citare Belen Rodriguez. I due sono stati avvistati insieme nell’estate 2020. Proprio il settimanale Chi, diretto da Signorini, aveva condiviso le foto che li ritraevano mentre si scambiavano un bacio.

Gianmaria Antinolfi e Belen sembra abbiano avuto una breve relazione e oggi lui preferisce non parlarne. Nel video di presentazione, l’imprenditore 36enne ha espresso solo parole positive nei confronti della conduttrice argentina: “Da buon italiano e napoletano mi piacciono molto le donne e ho la fortuna di piacere”.





E ancora: “Ad esempio, Belen… di lei potrei parlare solo in modo meraviglioso. Ho un bellissimo ricordo, ma non dico altro. Sono stato fortunato”, racconta Gianmaria Antinolfi. Ma ecco che prende la parola l’opinionista di questa edizione Sonia Bruganelli. Alfonso Signorini interroga la moglie di Bonolis e le chiede come lo vede: “Ehm, non lo so. Esteticamente non è il mio genere, perché è molto giovane, non è molto famoso”.

La sua affermazione appare come una vera e propria frecciatina, visto che in molti lamentano il fatto che nel reality dovrebbero entrare personaggi più popolari. Poco dopo è il turno Adriana Volpe, la quale fa notare che esteticamente Gianmaria Antinolfi è un bel ragazzo. Però, aggiunge di non amare chi fa le liste delle fidanzate.