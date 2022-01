Un latin lover, ma con una strana abitudine. Parliamo di Gianmaria Antinolfi che nei giorni scorsi è stato molto deriso sui social. Il motivo? Un video un po’ particolare ha fatto il giro del web. Nello stesso si vede l’imprenditore napoletano che si gratta (proprio in quel posto) e poi annusa il dito o mano, quasi come provasse piacere. Tra l’altro, Alfonso Signorini durante una puntata del GF Vip ha cercato di avvisare il suo vippone di stare più attento: “Il bel tenebroso della casa si gratta un po’ troppo spesso e non dirò dove, ma ti fai certe grattarole che lasciamo stare”.

“Ti sei lavato le mani? Io non ho paroGianmaria Antinolfiil giovane non sembra avergli dato il giusto peso, tant’è che qualcuno nella casa si deve essere accorto delle grattate di Gianmaria. Ed è qui che entra a far parte di questa curiosa storia, Sophie Codegoni che ha preso in giro Antinolfi davanti a tutti: “Ma com’è quella cosa che ti annusi le dita dopo esserti grattato?”.

“Dai che l’hai ammesso anche tu che è una cosa vera questa che sto dicendo. Sì ragazzi Gianmaria Antinolfi si annusa le dita dopo che si gratta lì. – riporta Biccy – Dai ma che schifo ragazzi. Ho capito, capisco tutto, ma le dita in quel posto e poi se le annusa pure… Inutile che neghi perché ti abbiamo visto tutti quanti, tutto il mondo lo sa. Sappi che quando uscirai di qui ti chiameranno ‘il dito profumato’.”





“Sì usa la mano in quel modo è verissimo“. A questo punto, dannatamente imbarazzato, Gianmaria Antinolfi ha iniziato a tentare di difendersi, ma senza successo: “Ma che stai dicendo, ma quando mai? Ma sei scema? Ma tu non stai bene. Stai scherzando vero? Ho detto che può capitare a tutti, anche Barù l’ha detto, tutti quanti lo fanno”.

E ancora Gianmaria Antinolfi: “Non è come stai dicendo tu, ma quando mai. Mi chiameranno dito profumato? E a te ti chiameranno brufola pensa un po’ la schifezza. Hai un allevamento in faccia di brufoli, stanno gli allevatori che già chiedono di te. E comunque smettila qua falla finita“. Niente, la cattiveria è di casa al GF Vip.