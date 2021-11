“Anni fa era molto diverso…”. Gianmaria Antinolfi non è sempre stato così: le foto prima del GF Vip

Il nome di Gianmaria Antinolfi è diventato famosi nel mondo del gossip nell’estate del 2020, quando l’imprenditore napoletano è stato accostato a Belen Rodriguez. Dopo la fine della relazione dell’argentina con Stefano Di Martino – la seconda dopo il ritorno di fiamma seguito dal divorzio – i due sono stati fotografati intenti a baciarsi su uno yacht al largo di Capri

Il flirt tra i due è durato poche settimane e dopo Belen Rodriguez ha ritrovato l’amore con Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, nata il 12 luglio del 2021 dopo appena un anno dall’inizio della relazione.

Gianmaria Antinolfi, come era prima del GF Vip 6

Nel passato di Gianmaria Antinolfi c’è stata un’altra vip, Dayane Mello, modella brasiliana nota per la sua partecipazione all’edizione numero cinque del Grande Fratello Vip, che dopo il servizio dell’imprenditore e della showgirl argentina si è detta tradita accusandolo di ”volere solo popolarità”.





Dopo aver raggiunto la popolarità con i suoi famosi flirt, Gianmaria Antinolfi è entrato nella casa del GF Vip 6. Classe 1985, è nato a Napoli ed è il figlio di Esmeralda Vetromile, nota imprenditrice e proprietaria di una società di organizzazione di eventi, oltre che del circolo Rari Nantes del capoluogo campano. Gianmaria Antinolfi si è prima laureato in Economia Aziendale nella città natia per poi specializzarsi alla Bocconi di Milano, in Management.

Ma come era Gianmaria Antinolfi prima di diventare famoso? Dalle foto sul suo account Instagram si possono vedere le foto pubblicate anni fa, l’imprenditore è molto diverso da come lo abbiamo visto oggi al Grande Fratello Vip. Capelli più lunghi e ricci, niente barba e un fisico decisamente meno definito.