“Non sapete cosa succederà”. GF Vip 7, è Giacomo Urtis a sganciare la bomba sui concorrenti

Giacomo Urtis e le indiscrezioni sul GF Vip 7. L’ex gieffini nelle ultime ore è finito in trend con la nuova hit dell’estate: “Mami Linda”. Il testo è ispirato a una storia d’amore vera, ormai finita. Ebbene sì, i protagonisti sono Manuel Bortuzzo e Lucrezia Lulù Selassié. Il nuotatore e la principessa hanno vissuto il loro amore sotto i riflettori dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ma con la fine del programma la relazione è naufragata.

Giacomo Urtis indiscrezioni GF Vip 7. Il chirurgo, protagonista assoluto dell’ultima edizione del GF Vip dove ha partecipato in coppia con Valeria Marini, ha fatto delle rivelazioni importanti sulla nuova stagione del programma. Ovviamente i rumors riguardano i futuri concorrenti dello show condotto da Alfonso Signorini.

Giacomo Urtis nelle indiscrezioni non ha fatto nomi: “Mi chiamano la tomba e non posso parlare, poi mi dicono la tomba scoperchiata, vi anticipo solo che sarà pazzesco, nuovo, vedremo tutte facce nuove, quindi sarà figo, roba nuova che non siamo abituati a vedere, non i soliti che vanno in tv. Un po’ di gente nuova, fresca. Ho percepito nell’aria questa cosa, poi non lo so, mi faccio gli affari miei”.

