E dopo 49 puntate, 183 giorni, 27 settimane e ben 4.500 ore di diretta il GF Vip 6 è arrivato all’ultimo atto. Lunedì 14 marzo 2022 alla finale ha trionfato Jessica Selassié, che ha battuto Davide Silvestri all’ultimo televoto flash, quello decisivo. Ma ecco tutte le percentuali dei voti dei finalisti. Dopo l’eliminazione di Giucas Casella, finito in nomination con la maggiore delle princess Davide ha ottenuto il 61% delle preferenze contro il 39% di Lulù Selassié.

Seconda sfida al femminile: Delia Duran 27%, Jessica Selassié 73%. Nella prima e ultima gara a tre finalisti è stato Barù, immune della serata, a dover uscire dalla porta rossa con il 9% dei voti (Jessica 57% e Davide 34%). Quindi lo spegnimento delle luci della Casa e l’ingresso trionfale degli ultimi due concorrenti rimasti, entrambi entrati in gioco proprio all’inizio, il 13 settembre dello scorso anno.

Jessica Selassié, cosa è successo con Barù dopo la vittoria

A tarda notte, l’ultima busta rossa e l’annuncio di Alfonso Signorini: Jessica Selassié è la vincitrice di questa lunghissima edizione del GF Vip. E quindi abbracci, baci, brindisi e coriandoli. Dopo la puntata il pubblico si aspettava un party in albergo, come successo nella quinta edizione, ed è rimasto molto deluso quando ha capito che non solo non c’è stata nessuna reunion ma si è visto davvero poco, almeno sui social.





Pochissime le dirette trasmesse su Instagram dai concorrenti o dagli amici e familiari dei vipponi, tra cui quella di Giacomo Urtis, che è durata 36 minuti. Ma come riporta il sito Funweek il chirurgo è però riuscito a cogliere un dettaglio fondamentale, “il momento più importante”, per una fan. Ha ripreso un abbraccio brevissimo tra Jessica Selassié e Barù, che è sembrato avvicinarsi alla vincitrice quasi solo per dovere e senza troppo entusiasmo, per poi allontanarsi subito dopo.

Poco dopo lo stesso Giacomo Urtis ha cercato Barù per chiacchierare un po’ con lui in diretta ma il terzo classificato al GF Vip 6 sembrava già essersi dileguato. Eppure continua a essere nei pensieri di Jessica Selassié, che ha parlato di lui in questi termini in un’intervista post vittoria: “Con Barù vedremo. Adesso che siamo fuori perché no? Vediamo se mi chiama se mi cerca…”.