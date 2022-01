Giacomo Urtis è di nuovo nella Casa di Cinecittà. Ormai un paio di mesi fa è entrato al GF Vip 6 ma in coppia con Valeria Marini. E in questi ultimi tempi sta facendo grosse rivelazioni ai suoi coinquilini. Non solo sugli altri, come la confidenza su Miriana Trevisan che avrebbe ricevuto regali per 30mila euro dall’ultimo fidanzato, ma anche sulla sua vita privata.

Il chirurgo dei vip stava preparando uno spuntino notturno con Barù e parlato di una sua relazione segreta: Giacomo Urtis ha rivelato di essere stato insieme a un uomo molto conosciuto in Italia. Non ha fatto il nome ma ha fornito anche diversi dettagli. Come il fatto che questo personaggio famoso sia stato sposato tanti anni fa e poi sembra sia finito in carcere, ma che adesso sia uscito.

Giacomo Urtis, la relazione segreta col famoso

“Un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono Fa…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui”, ha detto Giacomo Urtis a Barù e Sophie Codegoni, letteralmente scioccata dopo aver capito che stava parlando di Fabrizio Corona: “Oh my god! Amo! Giura! Choc!”.





“Non ne ho mai fatto mistero”, la replica del chirurgo. E lei:“Per me sì – Non commento… Lui diceva sempre ‘Giacomino l’ho conosciuto in aeroporto e da lì l’ho portato a Milano’”.“Ma perché tu ci sei stata relativamente poco – ha continuato a raccontare Giacomo Urtis – In aeroporto io vedevo questo braccio tatuato e ci siamo presentati e sono andato a vivere con lui. Io non volevo vivere a Milano”.

“Quando siamo stati a cena lì io vedevo che vi baciavate… ma pensavo fosse una cosa così perché tutti ci baciavamo in bocca… lui dice sempre che ti adora”. E allora, Giacomo Urtis: “Io sono uno dei pochi negli anni ad essere sempre rimasto là. Lui è stato l’amore della mia vita”.“Ma erano baci con la lingua? Perché non li ho mai visti?”, ha detto ancora Sophie, sempre più stupita. “Eeeehhh Amoreeeeee”, ha sorvolato il gieffino. Pubblico impazzito dopo questa rivelazione.