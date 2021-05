“Non lo accetto”. Caos dopo la scelta di Giacomo: l’ex corteggiatrice di UeD travolta dagli insulti

Giacomo Czerny, dopo la scelta le parole dell’ex volto di Uomini e Donne. Sembrano fare sul serio Giacomo e Martina. Ma se da un lato tutto sembra procedere a gonfie vele, le parole dell’ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni arrivano puntuali e inondate dalle critiche. Riflettori accesi, dunque, sul nome di Irene Capuano. Il suo commento non passa inosservato ed è miele per le api.

La scelta presa nello studio di Uomini e Donne dal videomaker ligure sembra aver ricevuto la benedizioni di molti, compresa quella dell’ex corteggiatrice di Mastroianni che ha dichiarato pubblicamente di essere molto felice della strada intrapresa da Giacomo e la sua Martina Grado. Ma il commento di Irene Capuano, se sostenuto da altri volti del programma, come Claudia Dionigi e Giulia De Lellis, non poteva che cadere anche nel dissenso di molti altri.

Un grido di ‘protesta’ sembra alzarsi dal coro delle sostenitrici di Carolina Ronca, che pare non abbiano tenuto a frena la lingua nei riguardi di Irene Capuano. Messaggi che invitano, dunque, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a non esporsi più di tanto e di tornare a svolgere il suo mestiere, quello della vocalist. Ma ovviamente la romana non poteva che rispondere a tono.





Ecco la risposta di Irene Capuano dopo le frecciatine ricevute da parte della tifoseria avversaria: “Io sono dei Castelli e ne sono orgogliosa”. Non poteva dunque trattenersi e lo sfogo sui social non poteva che avvenire con alcune ben precise puntualizzazioni: “Non accetto tutto questo”, ha tuonato Irene contro chi ha osato mettere in dubbio non solo la sua professionalità ma anche una passione.

Ma Irene Capuano, nel sostenere la nuova coppia nata grazie al programma ormai storico di Maria De Filippi, non sembra essere andata troppo distante dalla realtà. Infatti, nonostante l’opinione di alcuni, Giacomo e Martina sembrano essere nel bel mezzo di una favola. Gli scatti resi pubblici sui social con tanto di dediche e cuori sono la prova inconfutabile che stiano facendo sul serio.