Per Giacomo Czerny e Martina Grado è iniziata una nuova vita dopo Uomini e Donne. Sono usciti da quello studio insieme, sotto una pioggia di petali rossi e tra gli applausi del pubblico e oggi formano una coppia molto affiatata e complice. Proprio come quelle nate dal percorso dei suoi colleghi tronisti come Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone.

Tutti, ovvio, sono molto attivi su Instagram dove attraverso foto, filmati e romantiche dediche raccontano ai fan come procedono le cose. Ultimamente Giacomo Czerny e la sua fidanzata hanno fatto una diretta a cui hanno partecipato anche Samantha Curcio e Alessio Ceniccola e sono stati proprio questi ultimi a intervistare i loro amici. E sono spuntati così dei retroscena interessanti sulla loro relazione.

Giacomo Czerny e Martina Grado, la discussione per Temptation Island



Nel corso della diretta Instagram Giacomo Czerny e Martina Grado hanno ricordato lo scambio di messaggi che c’è stato tra loro: “Io ad una certa ho scelto di interrompere i messaggi con loro, perché avevo bisogno di altro. I messaggi belli e sentiti sono arrivati dopo, durante no. Erano solo di conoscenza”, le parole di lui che contrastano però con quelle di Martina.







“Io sfruttavo la possibilità dei messaggi per sapere cose di lui, della famiglia. Cose di cui magari non hai voglia di parlare in esterna”, ha detto la ex corteggiatrice. Poi il momento in cui Giacomo Czerny ha deciso che sarebbe stata lei la sua scelta: quando nell’ultima giornata insieme ha visto un video “e non riuscivo a staccarmi da lei”. Ma come in ogni coppia non mancano discussioni e la prima è sorta per Temptation Island.

Martina Grado ha detto che non hanno intenzione di partecipare al reality, ma di aver parlato del programma: “Non abbiamo mai preso in considerazione di farlo. Solo che una volta abbiamo parlato di cosa ne pensavamo. Lui mi ha risposto “non lo farei perché so già come andrebbe a finire perché 20 giorni circondato da belle fighe…“. Come fai a dire così? Vuol dire che se tu ti trovi in locale circondato da fighe… Io quando sono presa da una persona le altre nemmeno le guardo. Lui che mi risponde così, no bello eh”.