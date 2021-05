Sono passati pochi giorni da quando Giacomo Czerny ha scelto Martina Grado a Uomini e Donne. Con loro lieto fine questa stagione dell’ex trono classico si conclude alla grande: sono nate ben 3 coppie in studio e, almeno finora, le cose sembrano andare alla grande per tutti. Samantha Curcio è uscita dal programma con Alessio Cennicola, Massimiliano Mollicone con Vanessa Spoto e infine Giacomo, appunto, con la bella Martina.

La messa in onda della puntata c’è stata lunedì scorso e anche se le anticipazioni avevano svelato che il tronista 28enne e videomaker avrebbe preferito Martina a Carolina Ronca il pubblico aspettava con trepidazione di vedere coi propri occhi l’epilogo del loro percorso a UeD. Al pari delle precedenti, avvenute un paio di settimane fa, anche la scelta di Giacomo è stata emozionante.

Giacomo Czerny, la dedica a Martina Grado dopo la scelta a UeD

Il più emozionato in realtà era lui, che si è commosso anche quando si è trovato di fronte Carolina e ha dovuto dirle che non era lei la sua scelta. “A me fa male, questa cosa qua. Io sono stato il primo a crederci, fino in fondo, fino alla fine”, le ha confessato il tronista, dispiaciuto e quasi in lacrime. Ma la corteggiatrice non l’ha presa bene e infatti si è anche rifiutata di salutarlo prima di lasciare lo studio.





Ma tornando alla storia di Giacomo Czerny e Martina Grado, già subito dopo i petali rossi, quando sono stati seguiti dalle telecamere di Witty tv dietro le quinte di UeD sono parsi molto affiatati e decisi a viversi a 360 gradi. La conferma ora arriva dai rispettivi profili Instagram, dove entrambi si sono lanciati in bellissime dediche. Il videomaker ha condiviso sul suo profilo un video che ritrae in primo piano Martina.

“La cosa strana è successa dopo – la didascalia di Giacomo Czerny – La cosa strana è quando si è spento tutto. La cosa strana è quando mi sveglio e c’è lei. E niente, sei bella da far schifo”. Boom di cuori e di commenti per tanta dolcezza, anche dagli ex colleghi di trono come Massimiliano Mollicone (“Mo piango”, ha scritto ottenendo quasi 5mila like). Ma Martina Grado non è stata da meno. Ha postato le prime foto di loro fuori da UeD e scritto: “Io ti guardo e poi mi perdo. Follia… innamorata di questa follia”.