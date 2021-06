Giacomo Czerny e Martina Grado, è amore dopo Uomini e Donne. L’ultimo tronista rimasto in gioco ha chiuso questa stagione in bellezza con la sua scelta. Scelta che a quanto pare si è rivelata più che azzeccata: non c’è giorno in cui i due non si scambino dediche su Instagram, il tutto corredato da bellissime foto di coppia.

“Appena si sono spente le telecamere ci siamo guardati, abbracciati e abbiamo realizzato che tutto questo non era un sogno. Non vedevamo l’ora”, hanno raccontato i due innamorati a UeD Magazine. E che una volta lasciata Roma hanno prima raggiunto la Liguria dove Giacomo ha presentato Martina ai suoi genitori e poi si sono spostati a Bergamo da lei. “Ci siamo scambiati i numeri e sui nostri telefoni siamo Marti con un cuore e G. con un cuore nero – raccontano – Il nostro è amore, e non abbiamo paura di dirlo”.

Giacomo Czerny e Martina Grado, critiche dopo UeD



E per il futuro? “L’idea è quella di restare attaccati in questi giorni – ha svelato Martina Grado – Stiamo cercando di capire come gestire la lontananza e cosa sia meglio fare per noi. Entrambi abbiamo la volontà di portare avanti ciascuno i propri obiettivi, ambizioni e lavoro, ma con il desiderio di poterci incastrare in tutto questo”.





Ma al di là delle interviste, anche su Instagram Giacomo Czerny e Martina Grado non fanno che urlare al mondo quanto sono complici, felici e innamorati. Si scambiano di continuo dediche romantiche ma per alcuni stanno correndo troppo. I fan hanno anche criticato che, nonostante sia trascorso poco dal giorno della scelta al dating show di Maria De Filippi, la coppia ha già detto il primo “ti amo”. Lo ha svelato lui in una diretta Instagram.

Alla domanda sulla loro intimità, Giacomo Czerny ha risposto taggando lei e ha anche raccontato che il momento più bello vissuto insieme è stata la seconda notte. Quindi una foto con una dedica scritta da Martina: “Ogni mio giorno ti appartiene. Buongiorno G. Ti amo”. A chi gli ha chiesto se non fosse da bambini dirsi già ti amo, ha risposto che “È da bambini non dirselo se lo provi”. Ma come detto tanti non sono d’accordo e ritengono che i due si siano già spinti troppo oltre con i sentimenti.