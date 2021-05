“Non abbiamo paura di dirlo”. Giacomo Czerny e Martina Grado ‘corrono’. La rivelazione dopo la scelta a UeD

Giacomo Czerny e Martina Grado, dopo la scelta a UeD riflettori accesi ancora su di loro. La giovanissima coppia non vedeva l’ora di vivere la relazione lontano dalle telecamere degli studi televisivi del dating show. Lo hanno compreso proprio durante l’ultima esterna, quando ritrovandosi faccia e faccia le parole stentavano a uscire, segno evidente di una scelta che poi ha subito portato i suoi risultati.

Nessun ripensamento, anzi, solo tante conferme non appena usciti dal programma di Maria De Filippi. Nonostante Carolina Ronca abbia espresso di recente i suoi sospetti sulla mancanza di trasparenza da parte del tronista, il videomaker ligure sta tirando dritto verso la sua strada, quella che intende condividere con la sua Martina. Una sola complicazione tra di loro, che Giacomo e Martina hanno raccontato al Magazine del programma.

Pare che i due al momento siano diventati inseparabili, tra loro la grande paura è proprio la distanza. Per la coppia è arrivato il momento di organizzare al meglio la vita di tutti i giorni, che richiede perseveranza nella realizzazione dei loro progetti lavorativi. Ma insieme si può? Quel “mix di stupore e curiosità” continua a contraddistinguere la loro storia, un motivo in più per fare subito i conti con il temibile nemico della lontananza.





“Appena si sono spente le telecamere ci siamo guardati, abbracciati e abbiamo realizzato che tutto questo non era un sogno. Non vedevamo l’ora”. Dunque prima tappa la Liguria, dove vive la famiglia dell’ex tronista. Martina Grado ha già avuto modo di conoscere i genitori del videomaker. Poi, insieme, verso Bergamo, la città della ragazza. Qui, anche Giacomo, ha avuto modo di conoscere personalmente la famiglia della Grado.

Ovviamente, quello che era ‘proibito’ durante la loro conoscenza all’interno degli studi televisivi di Uomini e Donne, è potuto accadere poco dopo la scelta. La prima cosa che hanno pensato di fare? Scambiarsi il numero di cellulare: “Ci siamo scambiati i numeri e sui nostri telefoni siamo Marti con un cuore e G. con un cuore nero. Il nostro è amore, e non abbiamo paura di dirlo”. E per il futuro? “L’idea è quella di restare attaccati in questi giorni. Stiamo cercando di capire come gestire la lontananza e cosa sia meglio fare per noi. Entrambi abbiamo la volontà di portare avanti ciascuno i propri obiettivi, ambizioni e lavoro, ma con il desiderio di poterci incastrare in tutto questo”, ha chiosato Martina.