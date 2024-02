Ghali è un famoso cantante e rapper italiano di origini tunisine che si è fatto strada nel mondo dell’hip hop fin da giovanissimo, quando il suo nome d’arte era Fobia, e che nel 2024 presenta il brano “Casa Mia”, in gara al Festival di Sanremo 2024. Attivo nel campo musicale da anni, il rapper ha fondato il gruppo Troupe D’Elite, nel quale erano presenti anche il rapper Er Nyah (Ernia), la cantante Maite e il produttore Fonzie (Fawzi).

Dopo aver creato la sua etichetta è stato contattato dal rapper milanese Guè Pequeno per metterlo sotto contratto nella sua etichetta Tanta Roba. Ghali inizia a farsi strada grazie anche a Fedez, visto che è proprio lui ad accompagnarlo in alcuni tour, e nel 2016 fonda l’etichetta Sto Records per pubblicare le sue canzoni.





Chi è Ghali: anni, nome vero, altezza, peso, ex fidanzata famosa

Il singolo Ninna nanna è stato un vero successo e con questo brano Ghali è riuscito a stabilire nuovi record di streaming in Italia, con il più alto numero di ascolti nel primo giorno. La sua musica ha forti influenze con il cantante e rapper francese Stromae e Michael Jackson, a cui si è ispirato.

