GF Vip 7, sembrano essere scesi definitivamente i titoli di coda sulla storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore perfino il padre di lei era intervenuto dimostrando i segnali di frizioni ormai insuperabili. Stefano Fiordelisi, che la settimana scorsa era stato pesantemente attaccato da Gianluca Benincasa (l’ex di Antonella) ha deciso di smettere di seguire Edoardo sui social dopo aver, per mesi, incentivato la sua storia con la figlia e difeso in diverse circostanze.



A far scattare la molla ad Edoardo quella che secondo lui è stata l’ennesima mancanza di rispetto: “Sono stanco di fare il cagnolino di Antonella”, avrebbe confidato. Da lì la decisione di chiudere. Edoardo però non è rimasto con le mani in mano. E la notte del 31 dicembre ha baciato sulla bocca, davanti a tutti, un concorrente.

GF Vip 7, bacio tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis



Si tratta di Albero De Pisis. Edoardo, racconta Biccy, avrebbe voluto approfondire la questione “perché poco dopo mentre erano chiusi nel van, Donnamaria ha chiesto un altro bacio all’amico, che però ha rifiutato: “No, sulla bocca me lo dai dopo in privato”. Quello che succederà nelle prossime settimane, se ci sarà un riavvicinamento con Antonella o no, non è dato sapere.



Intanto i fan guardano con attenzione cosa succede con Alberto De Pisis che, a quanto pare, non è proprio insensibile al fascino di Edoardo Donnamaria. Su Twitter si moltiplicano le immagini di Alberto visibilmente emozionato. Una reazione del tutto attesa visto che lo scorso ottobre era stato molto chiaro nel presentare il suo pensiero. “Se mi sono attaccato a lui è perché mi ha dato modo. Lui mi piace e non è uno scherzo. Detto questo io non mi sono mai messo in mezzo a loro e mai lo farò”.



“Qui dentro io me la farò passare com’è giusto. Certo che averlo sempre vicino non aiuta. Se tu e lui state bene io sono felice per voi. Se poi mi chiedi se sarei felice se avesse voluto stare con me ti dico di sì. Mi ha dato modo di legarmi, mi ha anche chiesto ‘io ti piaccio anche dal punto di vista fisico? E tu vorresti sc***re con me?’. E non sto dicendo una bugia, qui ci sono le telecamere”.