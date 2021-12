Nuove dichiarazioni bomba di Soleil Sorge al ‘GF Vip 6’. Stavolta ha tirato in ballo una persona ben precisa e ha chiaramente affermato di essere pronta ad uscire dal reality show, nel momento in cui lui dovesse varcare la porta rossa per partecipare nel programma. E il diretto interessato ha anche reagito ufficialmente, rompendo il silenzio dopo essere stato messo al corrente delle parole della gieffina nella Casa più spiata d’Italia. Prima della fine dell’anno ne vedremo dunque ancora delle belle.

A proposito di Soleil Sorge, ha parlato nelle scorse ore sua madre Wendy Kay. Nel corso di un’intervista a ‘Casa Chi’ la 50enne di origini americane ha parlato di quello che sta accadendo all’interno del Grande Fratello Vip. E in particolare, naturalmente, degli ultimi sviluppi della vicenda che coinvolge la figlia Soleil. Ecco le sue parole: “Sono un po’ preoccupata per mia figlia, sì. Rimane un po’ scossa da questo problema che nessuno ha chiesto, nessuno ha cercato. Alex Belli voleva fare questo da prima di entrare secondo me”.

Soleil Sorge ha iniziato una conversazione con il coinquilino Davide Silvestri e i due hanno parlato dei possibili nomi dei nuovi concorrenti, che entreranno nel ‘GF Vip’ nella giornata di venerdì 17 dicembre. E la ragazza ha dunque affermato: “Il nome che tu hai proposto e hai detto che saresti felice che entrasse io so che lo nominerei subito. Prima di subito, smetti di fare quel nome cortesemente altrimenti ti inizio a sabotare il letto. Io esco fuori da quella porta, mi rovina il percorso. Esco perché è una persona che ama irritarmi”.





Ma non si è fermata qui l’invettiva di Soleil Sorge contro quest’uomo, che è un cantante: “Non vorrei mai averci a che fare. Ha una personalità che non mi piace, mi ha distrutto le scatole. L’ho sopportato nel mio ultimo reality, se arriva qui esco io. Lui è pesante, di una vibes negativa. Spero che entrino persone con dei contenuti, non persone che portano drama o l’ennesima finta love story o discussioni, visto che non ne possiamo più di queste dinamiche”. Ed ecco arrivare poi la replica.

Soleil Sorge non sopporta proprio Luca Vismara, protagonista con lei a ‘L’Isola dei Famosi’ e con il quale si era scontrata anche qualche mese fa. E l’artista ha commentato su Twitter: “Sto preparando i bagagli. Poi sono io quello offensivo che sparla. Io commento, ma lei è in un reality show sotto le telecamere. A me piace commentare mentre mi trovo tranquillo sul mio divano”.