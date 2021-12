“Lascia la Casa”. Valeria Marini, colpo di scena al GF Vip: si è saputo ora

Indiscrezione bomba su una delle nuove concorrenti del ‘GF Vip’, ovvero Valeria Marini. Infatti, sembra che possa lasciare a breve il reality show di Alfonso Signorini perché è emersa una novità incredibile. Un utente ha infatti deciso di contattare l’influencer Deianira Marzano e di riferire tutti i dettagli che avrebbe scoperto sulla vippona. Se queste voci fossero confermate, saremmo in presenza di un vero e proprio colpo di scena e chissà se il conduttore non sarà costretto a fornire spiegazioni ufficiali.

Tra l’altro, oltre a Valeria Marini, una voce clamorosa era venuta fuori su Nathaly Caldonazzo. Secondo quanto scritto e mostrato sempre da Deianira, Nathaly Caldonazzo sarà protagonista di un evento, in particolare lo spettacolo ‘Parlami d’amore’ insieme a Francesco Branchetti. E Deianira ha scritto: “Anche se la Caldonazzo risulta partecipare ad uno spettacolo prossimamente, bah. La Caldonazzo 30 giorni? Ma questa dura meno della Pellegrino. Da un lato entra e dall’altro esce”, ha poi concluso.

Dunque, su Valeria Marini è stata sganciata una bomba a orologeria da parte di una seguace della Marzano. Ecco cosa è stato detto: “Deia fonte certa…Un mio amico che lavora in un villaggio turistico a Sharm mi ha detto che Valeria ha la prenotazione per passare il Capodanno lì in quella struttura, deduco che a breve dovrà uscire anche se a me Giacomo mi fa morir dal ridere, spero li separino così lui potrà rimanere. Se pubblichi oscura il nome pls. P.S.: ti adoro”. E l’influencer ha prontamente risposto.





Deianira Marzano ha aggiunto, parlando di Valeria Marini che potrebbe dunque uscire fuori dalla Casa più spiata d’Italia entro il 31 dicembre: “Sarà vero? Solo il tempo ci darà risposta”. Certo, la sua permanenza nel programma Mediaset sarebbe davvero troppo limitata. E ricordiamo che lei e Giacomo Urtis sono un concorrente unico. Quindi, bisognerebbe anche capire cosa si deciderebbe sul chirurgo dei vip. Non resta che aspettare qualche giorno per saperne di più, se questi rumor saranno confermati o meno.

Intanto, Sophie Codegoni ha ormai detto addio a Gianmaria Antinolfi per avvicinarsi ad Alessandro Basciano: “Sono sempre stata estremamente chiara con lui. Non ha sbagliato niente, io sono seria nei rapporti e il fatto che mi è venuto da dire “Che bel ragazzo, è il mio tipo, speriamo che mi ci trovo bene caratterialmente”. Una nuova coppia potrebbe dunque crearsi.