Wilma Goich perde un orecchino e la regia del GF Vip la prende in giro. La puntata di ieri, lunedì 2 gennaio 2023, è stata ricca di colpi di scena. In particolare la popolare cantante ha avuto un duro faccia a faccia con Patrizia Rossetti. Le due hanno creato un bel rapporto di amicizia, ma negli ultimi tempi, soprattutto dopo le brutte parole rivolte a Micol Incorvaia. Qualcosa sembra essersi rotto e in più di un’occasione le due coinquiline si sono mandate praticamente a quel paese…

In nomination ci sono state scintille visto che si sono scontrate Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e la stessa Wilma Goich. Tutti personaggi ‘top’ che hanno segnato in un modo o nell’altro questa edizione del reality. La prima a salvarsi è stata Oriana col 35% di voti, poi è toccato a Nikita (35%), quindi Sarah (19%) e infine Wilma (11%) che è stata quindi eliminata. Solo che al rientro nella Casa la cantante ha trovato il biglietto di ritorno ed è quindi rientrata in gioco.

Leggi anche: “Wilma, devi abbandonare il GF Vip”. L’annuncio di Signorini, poi il colpo di scena in diretta





Wilma Goich perde un orecchino, poi la regia…

Subito dopo la diretta Wilma Goich è stata ancora protagonista. La cantante ha infatti perso un orecchino con diamanti. La vippona ha subito iniziato a cercare il prezioso facendosi aiutare anche dagli altri inquilini. Solo che a quel punto, mentre Wilma era tutta preoccupata, la regia del GF Vip ha trovato l’orecchino che si trovava il divano e lo ha inquadrato.

Al pubblico deve essere apparsa come una clamorosa presa in giro e infatti in molti si sono sbellicati dalla risate per questa inquadratura. In ogni caso Wilma Goich è stata anche criticata per una sua frase contro Nikita Pelizon. Tra le due non c’è grande simpatia e probabilmente il fatto che Daniele Dal Moro, di cui Wilma è invaghita, si sia avvicinato alla giovane influencer non ha aiutato. Ad un certo punto Wilma, Luca e Nicole hanno parlato, anzi ‘sparlato’ di Nikita.

WILMA CHE CERCA IL SUO ORECCHINO INSIEME AGLI ALTRI E LA REGIA CHE LI PERCULA#gfvip #incorvassi #oriele pic.twitter.com/2c4nxJfVkS — uunformat 🌙 (@uunformat) January 3, 2023

“Nikita le faceva da psicologa a distanza” le parole dell’attrice che poi ha imitato l’influencer. Subito Luca Onestini rincara la dose: “Arriva quella che dà consigli, ma avrà bisogno di consigli lei, altro che”. Infine la frase giudicata da molti infelice di Wilma Goich: “Lei ha bisogno di uno psichiatra, altro che consigli”. Insomma Wilma protagonista nel bene e nel male, chissà se il suo percorso nella Casa subirà altri ‘scossoni’…

“Si deve vergognare”. Wilma Goich, una frase choc ed è polemica. Il pubblico non fa sconti