Stasera assisteremo a una nuova puntata del GF Vip 7. I vipponi in nomination sono George, Wilma, Giaele, Nikita e Sara, ma ce n’è uno particolarmente a rischio eliminazione. La preferita tra i concorrenti in nomination è Nikita Pelizon, mentre la meno apprezzata è Wilma Goich. La cantante è stata già eliminata ed è rientrata nella casa grazie al biglietto di ritorno.

Tra le concorrenti più chiacchierate di questa edizione del GF Vip c’è Oriana Marzoli. L’influencer spagnola è entrata nella casa a giochi già iniziati ma si è trovata un posto di rilievo all’interno della casa, dove ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese e oggi ha una amicizia speciale con un altro concorrente, Daniele Dal Moro. Non solo, è stata protagonista di diverse liti con alcuni concorrenti.

Leggi anche: “Tutto per te”. Oriana Marzoli, al GF Vip 7 la dichiarazione d’amore al vippone





GF Vip, il pubblico chiede la squalifica per Oriana Marzoli

I suoi confronti con gli altri inquilini sono spesso ‘coloriti’ e insomma la modella venezuelana ha ampiamente dimostrato di aver un caratterino poco incline a subire. Un paio di giorni fa c’è stato lo scontro con Wilma Goich per il vino mentre in queste ore alcuni utenti del web hanno chiesto la squalifica della concorrente.

Al GF Vip 7 Oriana non è riuscita a legare con Antonella Fiordelisi. Le due si sono stuzzicate e più volte si sono lasciate andare a insulti e liti pesanti. In queste ore la Marzoli ha pronunciato una frase che ha fatto muovere alcuni utenti del web, i quali hanno fatto richiesta ufficiale di squalifica. È successo durante una chiacchierata della vippona con Luca Onestini.

Al GF Vip 7 Oriana Marzoli ha dato della “figlia di p…” in spagnolo ad Antonella Fiordelisi. Il tutto mentre Luca Onestini se la ridacchiava. Sui social sono stati pubblicati tanti commenti contro la concorrente: “Dare della “figlia di puttana” ad Antonella è compreso nel contratto o si potrebbe ipotizzare una squalifica?”, “SQUALIFICA IMMEDIATA A ORIANA AUTORI BASTA TUTELARLA IN PIÙ PARLANO ANCORA IN SPAGNOLO, SIAMO IN ITALIA E SI PARLA ITALIANO”.