Al GF Vip 7 Oriana Marzoli si è fatta definitivamente avanti, confessando il suo interesse per un vippone. Una vera e propria dichiarazione d’amore in piena regola, che sta facendo sognare milioni di telespettatori. In passato si sono registrati scontri anche pesantissimi, ma ora la pace sembra nuovamente regnare nella casa più spiata d’Italia. Le sue parole sono state inequivocabili e adesso c’è chi sta sperando che possa nascere ufficialmente una coppia. E Signorini sicuramente ne parlerà nella prossima puntata in diretta.

Intanto, a proposito di quanto successo fuori dal GF Vip 7, su Oriana Marzoli è intervenuto Biagio D’Anelli: “Ad una ragazza di colore, è brutto ripeterlo, ma l’ha chiamata scimmia e babbuina e sono arrivate alle mani. Ha avuto delle denunce, dei blog dichiarano che ha avuto 78-79 denunce. Ho indagato e sono 76, tant’è vero che la nazione del Cile hanno chiesto l’espulsione dal paese. Infatti, lei di corsa è scappata da quella nazione e mi auguro che il Grande Fratello Vip le faccia questa domanda perché è giusto capire e indagare”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli si dichiara al vippone

Nella casa del GF Vip 7, Oriana Marzoli ha esclamato come ricostruito dai siti Isa e Chia e Biccy: “Io sento qualcosa per te, per me è importante sentirmi libera. Questa cosa con te mi succede, sento che posso essere me stessa e mi fa ridere anche quando ti arrabbi anche se non sempre. Ovvio mi viene voglia anche dell’altra cosa. Per me trovare queste due cose insieme, ovvero il sentimento e l’attrazione, è difficilissimo. Anche fuori con l’ultimo ragazzo italiano con cui mi sono frequentata non l’ho trovato”.

Oriana ha dunque manifestato di provare un sentimento nei confronti di Daniele Dal Moro: “Con lui c’era solo attrazione, con te mi viene naturale coccolarti. Mi va di fare tutto, non me l’aspettavo. Non sei sicuro di me, va benissimo, se vuoi facciamo le cose piano senza andare troppo veloce. Ti dico la verità: ti parlo con il cuore, non sono mai stata così sincera. Mi piaci e per me espormi non è facile; sento qualcosa e non so nemmeno spiegartelo, sono cose che provi o meno e io le provo”, ha chiosato la gieffina.

Oriana: “Con te sento che posso essere me stessa, mi fa ridere anche quando a volte ti arrabbi. Per me trovare queste due cose insieme è difficile… Se vuoi facciamo piano come hai detto tu”



IO IN UNA VALLE DI LACRIME PER QUESTA DICHIARAZIONE DI LEI 😭❤#oriele #gfvip pic.twitter.com/AGvQNU8z24 — sisonokevin (@_soleilandia_) January 22, 2023

Sui social tutti impazziti per la dedica di Oriana Marzoli a Daniele: “Una valle di lacrime per questa dichiarazione di lei”, “Oriele sciolgono tutti”, “Lei si è sciolta e spero che nessuno ora si metta in mezzo”, “Ma cosa mi sono persa? Santo cielo, meno male che ci sono i video. Amo gli Oriele”.