Rivelazioni pazzesche sul conto di Oriana Marzoli. Al GF Vip 7 il suo personaggio sta facendo discutere da tantissime settimane, infatti non sono mancati litigi molto forti con alcuni compagni di avventura e anche storie d’amore non iniziate e che l’hanno delusa fortemente. In particolare, è stata ai ferri corti in più occasioni con Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, anche se nelle ultime ore con l’ex Uomini e Donne è riuscito a raggiungere la pace. Con lei che ha confessato di provare qualcosa.

Ma su Oriana Marzoli sono arrivate voci tutt’altro che positive fuori dal GF Vip 7. A parlare è stato un ex concorrente del reality show di Canale 5, che ha svelato degli aneddoti clamorosi sull’influencer venezuelana. Alcuni utenti hanno chiesto infatti maggiori delucidazioni sul passato della ragazza e questo ex vippone ha deciso di spiattellare tutto pubblicamente. Robe pesanti ci sarebbero su Oriana, che avrebbe ricevuto una quantità industriale di denunce e non solo questo.

Oriana Marzoli, fuori dal GF Vip 7 cose brutte: “76 denunce”

Incredibile, ma vero: Oriana Marzoli del GF Vip 7 avrebbe subito numerose denunce per fatti accaduti in un’altra nazione. Questo ex gieffino ha svelato sui social, come riferito dal sito Biccy: “La vera notizia è che Oriana Marzoli sta imparando a fare i reality grazie a questo Grande Fratello Vip. Ebbene sì, al GF italiano lei sta imparando un po’ a limitare il suo atteggiamento peperino, tant’è vero che lei ha partecipato a tantissimi reality ma dove ha peccato veramente di brutto è stato in Cile. In Cile si è comportata in maniera vergognosa e schifosa”.

A parlare è stato Biagio D’Anelli, che sul social network Instagram ha aggiunto su Oriana: “Ad una ragazza di colore, è brutto ripeterlo, ma l’ha chiamata scimmia e babbuina e sono arrivate alle mani. Ha avuto delle denunce, dei blog dichiarano che ha avuto 78-79 denunce. Ho indagato e sono 76, tant’è vero che la nazione del Cile hanno chiesto l’espulsione dal paese. Infatti, lei di corsa è scappata da quella nazione e mi auguro che il Grande Fratello Vip le faccia questa domanda perché è giusto capire e indagare”.

Alla luce di queste dichiarazioni bomba, staremo a vedere se davvero il GF Vip indagherà più a fondo sul passato di Oriana Marzoli e se dirà qualcosa in risposta a Biagio D’Anelli. Non è da escludere che possa essere chiesto alla vippona una sua versione dei fatti.