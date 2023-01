Un altro episodio destinato a far discutere a lungo si è verificato al GF Vip 7 nelle scorse ore. Protagonista Oriana Marzoli, che ha ascoltato delle frasi tutt’altro che lusinghiere nei suoi riguardi. Il vippone che si è lasciato andare a questo giudizio nei confronti della venezuelana non si è accorto che lei stesse origliando la conversazione, quindi è probabile che tra non molto possa esserci un altro duro battibecco nella casa più spiata d’Italia. Presente al momento della frase choc anche Luca Onestini.

Anzi, è stato proprio quest’ultimo a tirargli fuori dalla bocca delle parole poco piacevoli. Al GF Vip 7 si stava parlando di Oriana Marzoli, quando la prima ad intervenire è stata Antonella Fiordelisi, che si è soffermata sull’influencer e questo gieffino: “Per me fuori non ci sarà una relazione, per uscire una sera sì ma non una relazione”. Luca ha allora detto: “Quindi una botta e via?”. E questo compagno di avventura ha praticamente acconsentito e risposto affermativamente a quella domanda: “Può essere”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli ascolta frase choc: “Con lei botta e via”

Quando al GF Vip 7 si è udita quella frase, Oriana Marzoli era proprio nei pressi degli altri vipponi e ha quindi ascoltato tutto. Onestini ha poi aggiunto, come riportato da Isa e Chia: “Faccio un riassunto e dimmi se mi sono sbagliato. Non me ne frega niente perché non mi sembra una persona seria, però c’è attrazione fisica. Qua sono costretto a vederla tutti i giorni, allora alla fine purché otto volte, nove volte dico di no alla decima ci casco ma in realtà una roba seria con lei non la voglio proprio”. E l’altro inquilino ha ribadito il concetto.

A parlare in questo modo di Oriana è stato Daniele Dal Moro, che ha poi esclamato: “Guarda, il concetto che hai detto tu, detto con parole più umane, è quello. Nel senso che tra me e lei c’è attrazione, questo non lo posso negare e ci sto anche bene. Ma quello è il mio pensiero per le cose che sono successe, conoscendomi penso che farei fatica ad andare oltre. Cosa devo fare? L’istinto mi fa fare così, non faccio del male a nessuno”. E la Marzoli era presente proprio nelle vicinanze e ha sentito tutto il dialogo.

Luca ha fatto un quadro perfetto di Daniele.🔥

Confermato da lui davanti ad Oriana tra l’altro(e alla sua “nemica” che spara frecciatine).



IO SE FOSSI ORIANA NON ACCETTEREI TUTTO QUESTO.

Non può trattarla come un giocattolo.#gfvip #orianistas #incorvassi #oriele pic.twitter.com/3YnxHHUndy — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) January 21, 2023

Chi ha postato il filmato, SoleilStateOfMind, ha commentato: “Luca ha fatto un quadro perfetto di Daniele. Confermato da lui davanti ad Oriana tra l’altro ( e alla sua ‘nemica’ che spara frecciatine). Io se fossi Oriana non accetterei tutto questo. Non può trattarla come un giocattolo”.