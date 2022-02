Ancora problemi per i concorrenti del ‘GF Vip’. E per l’ennesima volta gli autori sono stati costretti a intervenire e a fare una reprimenda che tutti hanno sentito da casa. A farne le spese è stata Sophie Codegoni, rea di essersi comportata in modo sbagliato. Stava infatti violando una delle regole del reality show di Alfonso Signorini e quindi è stata richiamata all’ordine. La gieffina ha anche risposto alla produzione, che è stata inflessibile e ha replicato con un certo nervosismo nei suoi confronti.

Parlando di Sophie Codegoni, nel corso dell’ultima puntata in diretta, Alfonso Signorini l’ha difesa attaccando Alessandro Basciano: “Da spettatore sentire come tratti Sophie quando butti giù un bicchiere di vino in più è orribile…La riempi di parolacce…E’ una roba orrenda”. Parole che Basciano non ha mandato giù rispedendo le accuse al mittente. “Sono successe cose peggiori qua dentro…”. Ma Signorini ancora: “Non m’interessa niente…Ribadisco che dire certe cose a una donna è orrendo…Non va bene”.

Dunque, nelle scorse ore Sophie Codegoni si trovava nella cucina del ‘GF Vip’ e ha tentato di fare una cosa, nella speranza di non essere scoperta. Ma la regia li segue ovviamente in maniera costante, 24 ore su 24, e non si perde davvero nulla. Ha infatti il compito di far rispettare tutte le regole ed è ciò che è stato fatto con l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Nonostante lei abbia provato a fornire alcune spiegazioni, la voce di un’autrice si è sentita immediatamente ed è sembrata molto scocciata.





Stando a quanto è possibile vedere nel breve filmato che vi proponiamo qui di seguito, Sophie Codegoni non ha utilizzato il microfono per parlare dando questa giustificazione: “Non sto parlando, sto andando a dormire”. Ma la produzione non ha potuto permettere questo comportamento e l’autrice l’ha rimproverata: “Non importa, adesso sei in cucina e indossi il microfono”. Ovviamente ha dovuto accettare l’indicazione della regia ed è ritornata a usare il microfono, prima di andare a letto.

Dunque, Sophie non è stata perdonata e il tono della regia è sembrato molto duro. I concorrenti sanno ormai da diversi mesi che devono necessariamente indossare sempre i microfoni, soprattutto quando sono in luoghi come la cucina. Ha cercato in tutti i modi di eludere il controllo degli autori, ma non ce l’ha fatta e si è beccata una sgridata quasi senza precedenti.