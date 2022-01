A poco dalla puntata del ‘GF Vip’ Sophie Codegoni si è resa protagonista di un battibecco con gli autori del programma. Quando la regia ha deciso di rimproverarla per un suo atteggiamento, considerato non appropriato, la concorrente è sbottata e ha tirato in ballo anche altre persone. Non è proprio riuscita a trattenersi e ha iniziato un botta e risposta inatteso. E comunque ha anche citato un ex gieffino, che in passato avrebbe fatto qualcosa di sbagliato senza essere ripreso.

Qualche giorno fa Sophie Codegoni ha invece avuto uno scontro con Alessandro Basciano. Lui ha detto: “Sei una buffona”. Lei non ci ha visto più e ha replicato: “Adesso che mi dici che sono una buffona perché parlo con Delia, neanche mia madre mi dice con chi devo parlare e si è visto. Non giocare con la mia pazienza perché finisce prima o poi”. E poi l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha continuato a fornire la sua versione dei fatti, mettendo in chiaro diverse cose. Una situazione molto tesa.

In un video che sta girando sul web, Sophie Codegoni si trovava in compagnia di Soleil Sorge all’interno della sauna del ‘GF Vip’. Quando gli autori si sono accorti di ciò che stava facendo in quella parte della Casa, si sono arrabbiati immediatamente e la voce in sottofondo le ha fatto una reprimenda. Lei però non l’ha accettata supinamente e ha inveito contro la regia, smascherando tutto. Ha vuotato il sacco, dicendo di non essere stata l’unica in questa edizione ad essersi comportata così.





Sophie Codegoni ha iniziato a fumare la sigaretta elettronica nella sauna ed è stata ripresa dalla regia del ‘GF Vip, che le ha ricordato che c’è un divieto. Ha deciso di uscire dalla stessa, ma non senza polemizzare: “C’è gente che fuma in casa e io in una sauna dove hanno sempre fumato no. Anche Alex Belli fumava nella sauna, è una cosa incredibile. L’ho notato anche ieri, c’erano tutti che fumavano in veranda e Nathaly che fumava in casa. Poi arrivo io e subito viene detto ‘Sophie vai fuori'”.

Intanto, lite al ‘GF Vip’ tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. “Dici che non ti frega nulla delle cose sporche degli altri e però ti lamenti di continuo. Ogni giorno mi sveglio con queste lamentele non ce la faccio più“, ha detto Soleil scatenando la reazione furiosa di Manila Nazzaro: “Sole ascolta bene, te lo dico ora, questo è uno schifo totale, hai capito?”.