“È meglio se mi stai lontano”. GF Vip 6, volano gli stracci tra i due concorrenti. In mezzo finisce anche lei

Gianmaria Antinolfi continua a non arrendersi e prova in tutti i modi a conquistare Sophie Codegoni. “Per me sei una persona bellissima, ho una forte attrazione nei tuoi confronti. Ho provato e provo ancora ad evitarti in tutti i modi ma non ci riesco, ti cerco ovunque con gli occhi” ha detto l’imprenditore napoletano che in questo modo ha rivelato all’ex Uomini e Donne i suoi sentimenti. “Sono stato sempre coerente nella mia vita, qui non lo sono stato. Pensavo di essere una persona perfetta, qui ho capito di non esserlo” ha aggiunto Gianmaria Antinolfi parlando del suo comportamento al Grande Fratello Vip.

In questo modo ha provocato la reazione di Sophie Codegoni “Non puoi resettare tutto. A me piacciono le persone coerenti e sicure. Tu ad oggi non sei questo […] Penso che tu abbia l’innamoramento precoce, non ti si riesce a stare dietro. Hai mille casini e a me non interessano queste cose”. L’ex Uomini e Donne appare davvero decisa nei suoi intendimenti e non apprezza uno scherzo che il gieffino mette in atto pur di attirare la sua attenzione. Infatti durante un momento di relax in giardino Sophie si mostra parecchio infastidita. “Gianmaria lasciami in pace, non mi far venire il nervoso”, lo gela.

“Non mi interessa proprio parlare con te. Tu parli tanto, poi i fatti annullano tutto quello che dici. Fammi stare nel mio e tu stai nel tuo. Non mi rovinare l’umore”. Da parte sua, Gianmaria Antinolfi non pare intenzionato a ricevere un no e vorrebbe in tutti i modi ricucire il rapporto con lei, o per lo meno di avere spiegazioni. “Fammi fare il mio percorso come ho sempre fatto – chiude Sophie Codegoni -. Non metterti in mezzo, da quando lo hai fatto la tua confusione l’hai passata a me. Io sono tutto tranne una persona confusa: non mi interessa averti nella mia vita”.





Insomma Sophie Codegoni vuole mettere un punto definitivo alla sua conoscenza con Giamaria Antinolfi. Nonostante l’ex tronista non abbia nascosto l’attrazione fisica nei confronti dell’imprenditore napoletano è sempre più convinta che tra loro non può funzionare e non usa mezzi termini per farlo capire: “Lasciami in pace, non mi interessa averti nella mia vita”.

Nel frattempo interviene Soleil, che non tollera non essere coinvolta nelle dinamiche, cerca un nuovo ruolo nella relazione tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Mentre l’imprenditore si sente ferito e amareggiato dal no dell’ex tronista, Soleil lo prende da parte e si comporta come un’amica provando a dispensare consigli: “Tu sei un uomo maturo di 35 anni, lei una ragazzina di 19 che evidentemente non sa quello che vuole e che non ha mai avuto una storia seria, chissà perché. Potresti essere tu la sua prima storia sera, ma dovresti insegnarle tu come si fa a vivere le relazioni, devo svegliarti”.