“Bugiarda, ma come hai fatto?”. Il GF Vip si infiamma, Sophie contro Manila: “Te lo meriti”

GF Vip, la decisione definitiva su Katia Ricciarelli. Non finiscono i colpi di scena al reality show di Alfonso Signorini e questa volta la decisione sembra davvero essere quella definita. Nel corso di un confronto avvenuto in casa, Sophie Codegoni avrebbe sferrato un doppio ‘attacco’, diretto sia a Manila Nazzaro che a Katia Ricciarelli. E dall’altra parte, invece, a essere difesa è stata Soleil Sorge. Ma ecco cosa è accaduto nel dettaglio.

Tema spinoso quello delle amicizie nate in casa soprattutto tra le concorrenti femminili del reality show. “Come facevi a essere amica? domanda Sophie Codegoni a difesa di Soleil Sorge. Una decisione definitiva in merito all’eliminazione di Katia Ricciarelli, ma non senza andare incontro alle dovute polemiche. Un’uscita dalla scena segnata da un messaggio molto forte da parte della lirica, che pare abbia negato il saluto ad alcuni compagni di avventura.

Manila Nazzaro, ma non solo. Katia Ricciarelli non ha rivolto il saluto anche a Sophie Codegoni. Ed è stata proprio quest’ultima a sottolineare che “il saluto non si toglie nemmeno al peggior nemico”. Ma la vicenda non si ferma a questo perchè poco dopo un confronto tra Manila, Sophie e Soleil avrebbe portato la Codegoni a tornare sulla questione. Le parole non concedono margini di dubbio alcuno, soprattutto nei riguardi di Manila.





“Se in 5 mesi tu sei stata in quella stanza e hai visto che Katia diceva delle cose e poi ne faceva altre, e quindi il pensiero era ‘sei una bugiarda’, come facevi a esserci amica?”. E la questione sollevata dalla Codegoni, effettivamente, ha lasciato visibilmente senza parole la Nazzaro, chiamata a riflettere in merito al comportamento della lirica.

Un comportamento che le si sarebbe rivoltato contro ma di cui secondo Sophie Codegoni la stessa Manila sarebbe stata “complice”. Ma fino all’ultima puntata de GF Vip che decreterà il nome del vincitore le sorprese potrebbero essere ancora tante. Non resta che aspettare e continuare a seguire come evolveranno le recenti turbolenze sollevate dopo l’eliminazione di Katia Ricciarelli. Equilibri manomessi? Lo scopriremo molto presto.