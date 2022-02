Non c’è pace al ‘GF Vip’ e ogni giorno uno dei problemi principali è sempre rappresentato dalla scarsa igiene. Nonostante le polemiche e le accuse delle ultime settimane, la situazione non sembra essere cambiata di molto, infatti Sophie Codegoni ha nuovamente trovato qualcosa che non doveva esserci ed è esplosa di rabbia. Parlando con gli altri concorrenti ha anche preannunciato che assumerà provvedimenti personali, mandando in nomination l’autore di questo gesto da condannare.

Intanto, Sophie Codegoni è stata bacchettata fuori dal ‘GF Vip’ e in particolare nel programma ‘Uomini e Donne’ dall’ex Matteo Ranieri, attuale tronista del dating show, che soffermandosi sulla corteggiatrice Federica ha detto: “Maria non ho una laurea, ma di interpretazione su un messaggio del genere ce n’è una, non ce ne sono mille. Non è venuta? Pensa che sono un co***e, ok, ma pubblicarlo sui social mi sembra esagerato. Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio”.

Ancora una volta il bagno del ‘GF Vip’ non sarebbe stato lasciato in condizioni igieniche accettabili e proprio Sophie Codegoni è stata colei che si è accorta di questa sporcizia. Un concorrente ha infatti fatto la pipì dove non dovrebbe: “Tutto per terra, una puzza di pipì. L’altro giorno l’ho beccato e stavolta lo nomino. E chi beccherò di nuovo, lo nominerò”. Ad ascoltare l’avvertimento della gieffina sono stati i suoi compagni di avventura Davide Silvestri, Soleil Sorge ed Alex Belli oltre ovviamente al pubblico.





Ma chi si è reso protagonista di questo gesto nel bagno del ‘GF Vip’? Stando al racconto di Sophie Codegoni, il colpevole sarebbe l’attore indiano Kabir Bedi. Ma a quanto pare potrebbe non essere l’unico. Non resta adesso che capire se alle sue parole seguiranno i fatti e fondamentali saranno le nomination che avverranno in diretta. Chissà se ad Alfonso Signorini non dirà chiaramente che alla base della sua nomination ci sia questo modo errato di urinare da parte del 76enne naturalizzato italiano.

Intanto, Giulia Salemi ha fornito i suoi nomi in riferimento al vincitore del ‘GF Vip’, che sarà una donna secondo l’ex vippona: “A vincere il reality sarà sicuramente una donna. Questo è poco ma sicuro e secondo me Jessica Selassié è una papabile vincitrice. Twitter divide sempre, però ci sono anche altri nomi perché comunque le donne alfa nella Casa non mancano: c’è Soleil e anche Miriana”.