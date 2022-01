“Ma lo stanno facendo davvero?”. GF Vip, Sophie e Alessandro a letto beccati sul fatto

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno avuto alti e bassi nella loro avventura al ‘GF Vip’. Prima si sono avvicinati notevolmente, fino a creare quasi una coppia, poi all’improvviso i litigi sono aumentati e i loro rapporti sembravano essere vicinissimi alla rottura. Adesso sta cambiando nuovamente la loro situazione e nelle scorse ore si sono resi protagonisti di un gesto che sta già facendo discutere. Il tutto è successo nella camera da letto della Casa più spiata d’Italia e sul web si parla solo di questo.

Intanto, Sophie Codegoni ha ascoltato una rivelazione hot di Soleil Sorge su Alex Belli. La prima ha detto che nessuno vuole far intendere che sotto le coperte i due abbiano avuto un rapporto completo, ma solo preliminari. “No amo, non fanno intendere una cosa completa, ma i pre, capiscimi i preli“, ha detto l’ex volto di UeD e a quel punto Soleil Sorge ha annuito chiarendo tutti i dubbi. Sempre che ci siano stati dubbi su quanto accaduto sotto le coperte tra i due. Ma veniamo a Sophie e ad Alessandro.

Vi ricorderete che giorni fa Sophie Codegoni aveva gettato fuori dalla stanza le cose appartenenti ad Alessandro Basciano e lui aveva fatto una promessa solenne: “Giuro su mio figlio che non dormirò più con lei”. Ma poi c’è stata chiarezza tra i due concorrenti del ‘GF Vip’ ed ecco che a quel punto è arrivata un’insolita richiesta da parte del ragazzo, che ha chiesto agli autori del programma di metterlo in contatto con un sacerdote. Ma finora questo incontro non è avvenuto. E ora si è scoperto tutto.





Visto che comunque i due avevano intenzione di ritornare a dormire insieme nello stesso letto e tenuto conto che il prete non ha avuto l’incontro con Alessandro Basciano, lui e Sophie Codegoni hanno iniziato a pregare per sciogliere appunto questo giuramento. E l’immagine emblematica di loro due raccolti in preghiera ha fatto il giro del web. E oltre alla diffusione della foto in questione, gli utenti hanno anche aggiunto dei commenti ironici su ciò che sta avvenendo nel reality show.

Un’utente ha dunque pubblicato questo commento: “Raga, ma in che senso Basciano ora fa il padre nostro e poi una settimana di fioretto?”. E altri ancora: “Qualcuno dica a Basciano che non è Lucia dei Promessi Sposi”, “Mi sento male davanti a questa foto, incredibile”, “Muioooo, oddio!”, “Che schifo, ma chi è che giura sulla testa di un povero figlio innocente? Non si dovrebbe fare”.