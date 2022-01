Grande Fratello Vip 6, Sonia Bruganelli a ruota libera. Non sarà presente nello studio televisivo del reality la moglie di Paolo Bonolis e per un motivo ben preciso che la diretta interessata ha rivelato nel corso dell’intervista per il settimanale Chi. Sonia Bruganelli ha parlato senza troppi giri di parole.

Categorica ma anche riconoscente nei riguardi del padrone di casa, Sonia Bruganelli senza filtri ha rivelato la sua intenzione di non prendere più parte al programma nelle vesti di opinionista a partire dal prossimo anno. “Poi magari manco me vogliono”, ha poi aggiunto con ironia. Nel corso della stessa intervista, la moglie di Paolo Bonolis ha colto l’occasione per esprimere il suo punto di vista su alcune dinamiche sorte nel corso della sesta edizione del reality show di Canale 5.

“Adriana se l’è presa, ma diciamoci la verità: i rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani”, confida Sonia per poi rivelare anche alcuni retroscena: “E poi, già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari lei pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto”.





“Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…”, aggiunge Sonia Bruganelli.

Non solo Adriana Volpe, ma anche qualche parola su Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli, un triangolo che ha fatto e forse farà ancora discutere. Secondo Sonia Soleil “doveva uscire” non appena Delia ha messo piede in casa: “Credo che anche lei abbia voglia di scrivere il suo copione in questo triangolo”.

Mentre su Alex Belli: “Chiedere a lui se questa storia sia vera o falsa ormai è relativo: sono andati oltre”. Non per questo, Delia è stata ignorata dalla Bruganelli: “Lei che entra in Casa per ritrovare il suo amore mi sembra la ‘Cagna maledetta’, un personaggio della serie tv Boris: l’attrice ‘over action’ che non sa recitare”.