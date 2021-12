“Ha preso la sua decisione”. GF Vip, bomba su Sonia Bruganelli: succede dopo la lite con Signorini

Puntata del ‘GF Vip’ incandescente quella del 20 dicembre. L’ultimo appuntamento prima di Natale è stato caratterizzato da liti e scontri durissimi. Alex Belli e Aldo Montano sono andati vicinissimi a scatenare una rissa, ma c’è stato lo stupore generale soprattutto dopo il litigio furibondo tra Sonia Bruganelli e il conduttore Alfonso Signorini. E adesso è uscito fuori un retroscena che riguarda proprio l’opinionista del reality show e moglie di Paolo Bonolis. Una situazione difficile da gestire per il padrone di casa.

In particolare, durante la diretta tutto è partito nel momento in cui Sonia Bruganelli stava dicendo la sua sul confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Proprio a questo punto, Alfonso Signorini l’ha fermata e ha detto categorico: “Ok basta così Sonia, e basta anche te Alex. No ora basta davvero fatemi fare il mio lavoro. Sì ti ho dato la parola e come te l’ho data adesso ti dico che andiamo avanti. Se te l’ho data ricorda che posso anche togliertela. Tu non sei qui al centro. Se ti dico parla, parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlare. Basta”.

Dopo quella discussione più che animata, Sonia Bruganelli ha anche lasciato lo studio del ‘GF Vip’ ed è poi tornata dopo un po’ di assenza. Nonostante abbia deciso di ripresentarsi, non sono mancate le frecciatine tra i due protagonisti dello scontro verbale. Hanno poi fatto capire al pubblico che ci sarebbe stato un confronto schietto e diretto dietro le quinte, probabilmente al termine della puntata. Ora però l’informatissimo Amedeo Venza ha sganciato una bomba atomica sul futuro dell’opinionista.





Stando a quanto riportato sul suo profilo Instagram attraverso una storia, Amedeo Venza ha annunciato l’ormai imminente addio al ‘GF Vip’ di Sonia Bruganelli. L’ultimo episodio le avrebbe fatto assumere la decisione definitiva: “Sonia Bruganelli a gennaio lascia il ruolo da opinionista al GF Vip”. Senza troppi giri di parole, l’esperto di gossip e televisione ha dato per certa questa notizia. Staremo a vedere se ci sarà spazio per un possibile chiarimento tra lei e Signorini o se le strade si separeranno davvero.

Per quanto riguarda invece il battibecco tra Aldo Montano e Alex Belli, il primo si è fermato giusto un attimo prima che scattasse la rissa con Alex Belli. “Sto a casa tua non voglio fare piazzate con ‘sto soggetto – ha detto a Signorini che li ha subito divisi – La cosa che mi dispiace è che io ci ho creduto, ci ho creduto in lui, ma ha fregato tutti”.