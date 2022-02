Soleil Sorge è tra le favorite alla vittoria finale del ‘GF Vip’, anche se nelle ultime settimane le sue quotazioni si sono abbassate a causa di alcuni scontri nella Casa. In particolare, ha avuto dei battibecchi con Manila Nazzaro e anche dall’esterno della Casa è stata costretta a incassare critiche profonde da parte di chi non la apprezza. Ma ora su di lei si sta abbattendo una nuova bufera, che rischia di compromettere anche il suo futuro. Una voce davvero brutta quella che sta circolando sul suo conto.

Nelle scorse ore alcune persone si sono avvicinate dall’esterno alla Casa del GF Vip e hanno urlato “Gatta morta” all’indirizzo di Soleil Sorge. Quest’espressione ha infastidito, e non poco, Manila Nazzaro. L’ex miss Italia ha preso subito le distanze da quelle parole e si è dissociata immediatamente. Poi, però, è andata da Nathaly Caldonazzo e Delia Duran per riferire quello che aveva sentito. Da queste ultime due non è arrivata, come prevedibile soprattutto dalla moglie di Alex Belli, alcuna solidarietà a Soleil.

Fino a poco tempo fa su Soleil Sorge non si faceva che parlare molto bene e si prefigurava già un domani ricco di successi professionali. Infatti, si vociferava con forza che ci sarebbe stata una vera e propria lotta per inserirle in diversi programmi televisivi, dopo la fine del ‘GF Vip’. Qualcosa è improvvisamente cambiato e la strada si è fatta molto in salita. Intorno all’ex ‘Uomini e Donne’ si starebbe però creando il vuoto e in particolare una nota conduttrice televisiva avrebbe già rifiutato la sua presenza.





Stando a quanto starebbe emergendo adesso e scritto da ‘Anticipazioni Tv’, il futuro di Soleil Sorge potrebbe essere decisamente lontano da Mediaset. Si era parlato di una sua esperienza come giudice de ‘La Pupa e il Secchione’, che sarà condotta da Barbara D’Urso. Ma più concretamente si era anche fatto il nome di un altro programma di successo, in cui la gieffina avrebbe dovuto svolgere il ruolo di opinionista. Ma la presentatrice sotto contratto con il ‘Biscione’ avrebbe deciso di non prenderla in considerazione.

A quanto pare, Ilary Blasi non vorrebbe avere Soleil Sorge nel cast de ‘L’Isola nei Famosi’ non solo per il compito di opinionista, ma anche per qualunque altro ruolo. Anche Barbara D’Urso comunque non avrebbe grande interesse ad averla con sé, quindi dopo che uscirà dalla porta rossa del ‘GF Vip’ non sarà così facile trovare una soddisfacente strada lavorativa.