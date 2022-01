“Avete sentito?”. GF Vip, Soleil parla in diretta e il microfono di Manila intercetta la frase ‘boom’

Grande Fratello Vip 6, acceso confronto tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. E dire che solo poche ore prima, a sollevare la questione in casa è stato anche Barù che ha affrontato prima Manila Nazzaro e poi Delia Duran. Argomento della discussione, il team Sole, e il relativo ‘scossone’ ricevuto dopo l’ingresso di Delia Duran. Queste le parole dette a Manila: “Ha strumentalizzato te per toglierti da Soleil…Delia si è subito attaccata a te e a Katia”.

Un allontanamento tra le due gieffine che non aveva avuto modo di essere ancora discusso e affrontato, ma che di certo le avrebbe attese al varco per un loro chiarimento. Ma è andata davvero così? Pare che tra Soleil e Manila non ci sia molto altro da dirsi. “Sono stata ferita che in un momento in cui stavo male, Manila non era vicino a me. Non è venuta da me a parlare. Se fosse stata un’amica vera non avrebbe sparlato alle mie spalle, soprattutto con persone che non vedono l’ora di buttarmi fango addosso”, ha detto Soleil Sorge in puntata.

Ovviamente non poteva che incontrare il punto di visto di Manila Nazzaro che ha replicato: “Deve essere sincera. Io l’ho cercata. Non sono una ragazzina, sono una donna. Ho dei principi, come quello dell’amicizia. Tu sai che ti ho cercato e ti ho detto di volerti bene. L’amicizia si dimostra. Anche io sono in difficoltà, non vedo i miei figli da quattro mesi”. Poi la frase ‘boom’ intercettata: “Adesso fa quella che ha avuto cose difficili…”.





A questo punto Alfonso Signorini ha ceduto la parola alla principessa Lulù che ha mostrato la sua intenzione di esprimere la sua opinione: “Soleil ha fatto passare Manila come una falsa amica, come se avesse fatto qualcosa di male. Ha solo consolato Delia che stava soffrendo, che ha versato vere lacrime a differenza di altri qui dentro. Manila l’ha accolta e confortata”.

Il confronto in diretta ha visto anche Katia Ricciarelli accusare Soleil di essersi allontanata, aspetto che la Sorge ha commentato: “Vi ho visto fare le comari con Delia”, dunque la Ricciarelli: “Cosa pretende? Che nessuno parli con Delia?”. La parola è passata poi a Lulù: “Soleil non ha più nessuno che le lecchi il c** e non le sta bene”.