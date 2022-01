Momento difficile, forse il più complicato da quando è al ‘GF Vip’ per Soleil Sorge. La giovane è infatti scoppiata in lacrime al termine della puntata in diretta del 21 gennaio. E c’è una motivazione ben precisa dietro questo suo gesto, che ha inevitabilmente colpito tutto il pubblico. Ciò che è accaduto nell’appuntamento con Alfonso Signorini le ha arrecato dei danni psicologici notevoli e quindi non è riuscita a reggere la situazione e si è lasciata andare ad un pianto disperato.

Intanto, Katia Ricciarelli ha dato un consiglio a Soleil Sorge. Si è avvicinata a Soleil Sorge e le ha detto: “Devi fregartene degli attacchi e delle critiche. Lascia perdere, mandali tutti a quel paese”. E lei ha replicato: “Quello è poco ma sicuro”. “Ecco, brilla”, ha risposto ancora la Ricciarelli. Dunque, a quanto pare seguirà alla lettera i consigli della ritrovata amica. Ma non basterà forse del tutto a riprendersi mentalmente, quindi i prossimi giorni saranno fondamentali per cercare di capire cosa succederà.

Nel corso della puntata del ‘GF Vip’, Soleil Sorge ha dovuto fare i conti anche con il fuoco amico. Infatti, Manila Nazzaro ha risposto così alle sue insinuazioni sul fatto che non si fosse comportata da vera amica: “Deve essere sincera, io l’ho cercata e non sono una ragazzina ma una donna. Ho dei principi come quello dell’amicizia e sai che ti ho cercata e ti ho detto di volerti bene. L’amicizia si dimostra, anche io sono in difficoltà perché non vedo i miei figli da quattro mesi”. Ma non è tutto.





Soleil Sorge ha avuto problemi anche con la stessa Katia Ricciarelli, dopo che le ha detto: “Vi ho visto fare le comari con Delia”. E a quel punto la soprano ha reagito così: “Cosa pretende? Che nessuno parli con Delia?”. Poi però come detto le due hanno fatto pace. Durissimo l’affondo invece di Lulù Selassié: “Ora Soleil non ha più nessuno che le lecchi il cu***, quindi non le sta bene”. Tutte questa vicende davvero dure le hanno inferto un colpo tremendo e le lacrime sono state una naturale conseguenza. Intorno a lei non c’era nessuno durante il suo momento di sconforto.

E sotto il video ritraente Soleil Sorge in lacrime, sono arrivati tanti commenti degli utenti: “Non mi fa pena, è sempre stata cattiva ed arrogante”, “Lacrime di coccodrillo”, “Prima fa tutto lei e poi piange”, “Questo si chiama vittimismo”. Ma c’è anche chi ha preso le sue difese: “Manda tutti a quel paese”. Non resta che attendere i prossimi sviluppi su quello che accadrà in futuro.