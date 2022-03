Colpo di scena Soleil Sorge e stavolta il ‘GF Vip’ non c’entra direttamente. Nonostante stia concentrando tutti gli sforzi sulla possibilità di vincere e di succedere a Tommaso Zorzi, l’ex volto di ‘Uomini e Donne’ non sa ancora nulla ma fuori si sta parlando di lei e in modo molto positivo. Se nella Casa più spiata d’Italia ci sono spesso problemi di convivenza, all’esterno del reality show c’è chi è rimasto convinto al 100% della sua esperienza e che è pronto a puntare tutto sulle sue qualità.

Soleil Sorge è stata purtroppo involontaria protagonista di un episodio, che ha coinvolto Lulù Selassié al ‘GF Vip’ nelle scorse ore. Gli autori del GF Vip avevano organizzato un party dopo cena e le ragazze erano andate in giardino a ballare tutte le hit di JLo, Cardi B e Lil Wayne. A quel punto Lulù, Sophie, Soleil e Delia si erano spostate in piscina e durante uno dei loro balletti Soleil Sorge ha inavvertitamente dato una super gomitata in faccia a Lulù. Poi ha chiesto aiuto alla sorella che ha cercato di tranquillizzarla, nonostante uscisse il sangue.

Subito dopo la fine del ‘GF Vip’, Soleil Sorge potrebbe entrare a far parte di un programma attesissimo. Non avrebbe praticamente tempo di riposarsi, visto che inizierebbe il giorno dopo la finale della trasmissione di Alfonso Signorini. A fornire tutti i dettagli è ‘Dagospia’, che sul suo sito ha rivelato dettagli succulenti sul futuro della bellissima vippona. Lavorerebbe alle dipendenze di una grande conduttrice televisiva, che punterebbe davvero moltissimo sulle sue capacità comunicative.





Stando a questi rumor di ‘Dagospia’, Soleil Sorge potrebbe lavorare come opinionista fissa de ‘La Pupa e il Secchione Show’ di Barbara D’Urso: “Del trash non si butta via niente. A Cologno Monzese hanno deciso di puntare su Soleil Sorge per bissare l’operazione Zorzi, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip fu promosso come opinionista all’Isola dei Famosi. Per l’influencer dopo il reality ci sarà un altro reality, sarà tra gli opinionisti de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso. La trasmissione inizierà il 15 marzo”.

Poi è stato aggiunto sulla gieffina: “Inizierà il giorno dopo la finale del GF Vip. Se Soleil dovesse arrivare all’ultima puntata si ritroverebbe a meno di ventiquattro ore già nel nuovo programma, annunciata magari proprio da Barbara D’Urso durante la sua ospitata nella finalissima del Grande Fratello. Signorini avrà apprezzato?”. E poi ‘TvBlog’ ha anche svelato che incontrerebbe l’ex di Alex Belli, Mila Suarez.