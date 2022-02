Rivelazione molto interessante su Soleil Sorge. Le sue vicende al ‘GF Vip’ sono state spesso strettamente legate a quelle di Alex Belli, almeno fino al suo addio al reality show. Ovviamente l’ingresso in scena di Delia Duran non è stato un momento eccezionale per lei, che in più occasioni ha anche pianto per la disperazione ed è stata vicina ad abbandonare il programma. Ma ora è venuta fuori una novità importantissima sul suo lato privato ed è stata diffusa durante ‘Mattino Cinque’ di Federica Panicucci.

Prima della diretta del primo febbraio, dopo alcuni giorni di crisi, Soleil Sorge ha ammesso con Barù che sta meglio e che adesso nulla le impedirà di concorrere al massimo del suo potenziale, ammettendo senza freni: “Voglio arrivare in finale e voglio vedere la Casa durante gli ultimi giorni con sole 7-8 persone”. Un bel cambio di posizione dopo le settimane scorse. Ora però dall’esterno della trasmissione è stata sganciata una vera e propria bomba, che può cambiare decisamente tutto.

Durante ‘Mattino Cinque’, oltre che su Soleil Sorge, ci si è soffermati su Delia e Alex Belli e il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha affermato: “Lei non ha chiuso proprio nulla, lo ha lasciato in diretta e poi ha detto che quando uscirà sistemeranno la storia. Non li separerà nessuno, chi si somiglia si piglia”. Ma è sulla dolce metà dell’ex ‘Uomini e Donne’ che il fotografo ha dato il meglio di sé, svelando un particolare fondamentale. E tutto il pubblico adesso vuole assolutamente sapere qualcosa di più.





Nonostante in molti abbiano avuto dei dubbi nel recente passato, secondo Alajmo il fidanzato di Soleil Sorge c’è eccome e quindi la sua presenza è reale. Ma non si è mai palesato e lui ha quindi dichiarato: “Il fidanzato di Soleil è un imprenditore siciliano con cui ha passato l’estate, esiste davvero, ma la domanda non è più se esiste ma se persiste”. Quindi, bisognerà vedere se prima o poi lui si farà vedere e soprattutto se ha ancora intenzione di proseguire la sua relazione sentimentale con la vippona.

Intanto, nelle ultime ore Manila Nazzaro ha trovato un foglietto della redazione che conterrebbe appunti su Alex Belli. Davide Silvestri ha iniziato a leggere tutto ed è parso turbato, mentre Manila ha commentato: “Però aspetta, anteprima. Lui è stato cacciato dopo”. La Nazzaro è anche stata rimproverata dagli autori e nelle prossime ore se ne saprà di più.