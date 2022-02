Colpo di scena al ‘GF Vip’. Tra Soleil Sorge e Katia Ricciarelli la tensione si è alzata improvvisamente nelle ultime ore e a farne le spese è stata la soprano, che ha subito un gestaccio da parte della compagna di avventura. Le due si stavano battibeccando, quando la giovane si è lasciata andare a questo comportamento che tutti hanno notato. Il video in questione ha immediatamente fatto il giro della rete e sono in tanti ad essere rimasti spiazzati da una situazione sicuramente inaspettata.

Su Soleil Sorge sono uscite fuori anche delle voci negative sul suo futuro. A quanto pare, Ilary Blasi non vorrebbe avere Soleil Sorge nel cast de ‘L’Isola nei Famosi’ non solo per il compito di opinionista, ma anche per qualunque altro ruolo. Anche Barbara D’Urso comunque non avrebbe grande interesse ad averla con sé, quindi dopo che uscirà dalla porta rossa del ‘GF Vip’ non sarà così facile trovare una soddisfacente strada lavorativa. Ma adesso vi raccontiamo cosa è accaduto tra le due vippone.

Le parole di Katia Ricciarelli non sono state assolutamente gradite da Soleil Sorge. L’artista ha utilizzato la sua classica ironia e ha punzecchiato la coinquilina, ma stavolta l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ non è rimasta in silenzio e ha replicato con un gesto che sicuramente non sarà piaciuto nemmeno agli autori del reality show. Il tutto è successo mentre i concorrenti erano stati incaricati di realizzare alcune opere d’arte. Cosa che stava facendo proprio in quei momenti la Sorge.





Katia Ricciarelli ha accusato Soleil Sorge di essere abbastanza sporca nella realizzazione della sua opera: “E la sporcizia di questa dove la metti?”. Allora la ragazza si è girata repentinamente verso Katia e le ha fatto il dito medio, aggiungendo: “Questa è arte, cosa fai, sei pulito mentre dipingi? Dai su”. Da parte della Ricciarelli non ci sono stati altri commenti, ma anche le due amiche rischiano di finire ai ferri corti. Si prospetta una puntata bollente quella di Alfonso Signorini, in programma lunedì 7 febbraio.

Al ‘GF Vip’ momento difficilissimo anche per Lulù Selassié, che ha ‘sparlato’ di Manuel Bortuzzo con Miriana Trevisan: “Lui doveva rimanere qua e non pensare solo ai caz*** suoi. Gli ho chiesto: ‘Rimani fino a San Valentino? Ti prego, poi te ne vai’. E invece non l’ha voluto fare, quindi mi dovrò subire San Valentino da sola con le coppiette che fanno amore amore e io da sola”.