Soleil Sorge è una delle concorrenti più importanti dell’attuale edizione del ‘GF Vip’ e sicuramente una delle papabili alla vittoria finale, sebbene nell’ultimo periodo siano aumentate le critiche nei suoi confronti. Ma stavolta a fare discutere è stato ciò che è stato osservato all’interno della sua stanza. Gli utenti hanno infatti denunciato una situazione insostenibile e inadatta e sono esplose tante polemiche intorno ai suoi atteggiamenti. E sono state pubblicate diverse immagini a riguardo.

Intanto, nella puntata del 17 gennaio Soleil Sorge ha detto la verità su Alex Belli: “Secondo me loro due si erano studiati tutto prima del GF Vip. Volevano che lui entrando qui creasse delle dinamiche per poi fare i teatrini e fare le sceneggiate di gelosia. Certo, lui non si aspettava di trovare questa chimica con me, questa cosa artistica. Cosa intendo? Sai quando due persone che lavorano con la creatività trovano una connessione… Ecco a noi è successo questo, un’intesa speciale. Sì, ok è sbocciata anche una chimica fisica”.

Gli utenti del ‘GF Vip’ si sono accorti di una situazione davvero assurda all’interno della camera da letto di Soleil Sorge. E sono state elencate tutte le cose trovate nella stanza. I telespettatori non riescono a credere ai loro occhi, infatti innanzitutto è possibile osservare la presenza di alcune bottiglie d’acqua e del borotalco buttato per terra. Ma ovviamente non è tutto, infatti coloro che seguono costantemente il reality show hanno sottolineato altri aspetti indubbiamente non consoni ad un’accurata pulizia.





Ma più in generale la camera di Soleil Sorge è apparsa tutt’altro che ordinata, non a caso ci sono suoi abiti ammassati in ogni punto della stessa. Ma anche sullo stesso letto. E sul pavimento sono presenti altri oggetti, che dunque rendono inguardabile la visione. E c’è pure un’altra cosa che ha attirato l’attenzione di tutti: il suo letto non è mai fatto, quindi il disordine è quotidiano. Vedremo se la gieffina correrà ai ripari nei prossimi giorni, soprattutto se dovesse essere rimproverata dalla regia.

Parlando invece in generale del reality show, Adriana Volpe ha avvertito i concorrenti, alla luce degli atteggiamenti sbagliati: “Dentro la Casa del GF Vip si è creata una situazione ingestibile. Lo scontro tra Katia e Lulù è stato raccapricciante. Il reality show si sta rivelando un’arma a doppio taglio per i concorrenti”. Dovrebbero quindi cambiare subito registro.