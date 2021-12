Nuove rivelazioni bomba di Soleil Sorge al ‘GF Vip’. E nel mirino è finito stavolta Gianmaria Antinolfi con parole che, quando lo verrà a sapere, lo faranno sicuramente infuriare non poco. L’ex ‘UeD’ non è la prima volta che lo abbia attaccato, ma stavolta probabilmente ha superato ogni limite andando proprio sul personale. Lo ha fatto durante una chiacchierata con la principessa etiope Jessica Selassié, la quale ha ammesso che la sua frase è stata decisamente molto pungente.

In precedenza Soleil Sorge aveva rivelato a Nathaly Caldonazzo: “Io ho avuto nella mia vita due relazioni contemporaneamente. Ho iniziato a frequentare un ragazzo e nel frattempo con un mio amico si è iniziata a creare questa cosa e mi stavo innamorando. Ero realmente innamorata di entrambi. Si è creato l’uomo perfetto in due. Uno mi completava una cosa uno l’altra. Per sette mesi è andata avanti finché non mi sono imposta di decidere. Uno lo sapeva, l’altro no. Alla fine l’ho detto e sono rimasta con quello che non lo sapeva”.

Come ben sapete, tra Soleil Sorge e Gianmaria c’è stata una relazione sentimentale in passato. Adesso il concorrente è però alle prese con altri interessi nella Casa più spiata d’Italia. Infatti, in un primo momento si era avvicinato all’ex tronista di ‘UeD’ Sophie Codegoni e adesso alla nuova entrata Federica Calemme. Discutendone dunque con Jessica, la vippona ci è andata giù pesante e si è pentita totalmente di aver avuto a che fare, seppur per poco tempo, con il coinquilino. Una vera e propria bordata.





Questo l’affondo di Soleil Sorge nei confronti di Antinolfi: “Non capisco come io possa anche solo aver baciato Gianmaria. Lui è lontano da qualunque cosa che mi può attrarre in un uomo. Dalla risatina che fa, come mangia, alle risposte da cafoncello, tutto quanto”. E la Selassié le ha detto: “Sei sempre una malefica”. E la Sorge ha concluso, dicendo: “Anche da amica non lo sopporto, mi fa tenerezza e lo aiuto cercando di stargli vicino, ma poi lo guardo…Anche umanamente ha tutto quello che non mi ispira”.

Maria Monsè ha invece svelato sul ‘GF Vip’: “Io sono la prova vivente di tutto questo, si mettevano d’accordo. Ragazzi, un grande scoop, ecco la prova che si mettono d’accordo sulle nomination. Soleil è l’unica corretta che non lo fa. Senza pietà cercano di fare uscire i nuovi. E poi dicevano che ero solo io che ci rimanevo male, è da due giorni che i nominati parlano solo di questo”.