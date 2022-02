GF Vip 6, la domanda che tutti si pongono è sempre una. E se Alex Belli avesse scelto di avere al proprio fianco Soleil Sorge? Una posizione netta dall’ex volto di Centrovetrina proprio alla luce del vortice di polemiche che ha sollevato il rapporto di amicizia sorto in casa tra lui e la gieffina. Abbandonare il gioco e tornare dalla sua Delia, forse la strada più giusta da compiere per Alex. Ma se così non fosse andata? Risponde direttamente Soleil Sorge.

Abbadonare la casa non ha permesso al polverone di andare incontro a una quiete. Anzi, è accaduto esattamente il contrario da quando Alex Belli ha deciso di abbandonare la casa si Cinecittà, per provare a recuperare il rapporto con Delia Duran. Eppure da quel 13 dicembre, tante cose sono state dette a riguardo. Un capitolo che non sembra essere ancora del tutto chiuso e su cui Soleil Sorge è tornata a parlare.

“Ad Alex rimprovero di non aver detto tutta la verità. Le ha detto cosa è successo sotto le coperte, ma non dei sentimenti che mi ha confessato. Alla fine ha ammesso di avermi detto che era innamorato di me. Poi non mi piace che anche nell’ultimo periodo ha continuato a giocare su questa roba, non era mai chiaro. Invece di dire ‘ok ho voluto bene a Soleil, ma amo Delia e voglio stare solo con lei’ continuava a dire tutto per giocare”.





Questo il punto di vista espresso da Soleil Sorge, che ha poi aggiunto: “Quello che è successo tra me e Alex non era abbastanza per creare una rottura per il rapporto aperto che anno. In una coppia normale basta un bacio ad un’altra per rompere, ma fidati che per la loro coppia non basta quello che è successo qui al GFVip”.

💢 Nathaly che fa capire a Soleil di smetterla di prendere tutti per scemi su ciò che ha sentito e fatto con Alex perché si vedeva che entrambi erano sotto e negarlo non cambia nulla #gfvip #jeru #jessvip #solex pic.twitter.com/x57S1yar7H February 13, 2022

E davanti alla sua interlocutrice, Nathaly Caldonazzo, l’ammissione di Soleil Sorge è avvenuta in modo del tuto spontaneo: “Se io ero cotta a puntino nell’ultimo periodo che lui era qui? Sì, poi ho avuto la reazione del trolley e ho pianto. Ero ferita certo. Tu dici che ci sarei stata se mi avesse scelta? Mmm, no. E ti dico di no perché purtroppo ho imparato ad amarmi. Non potrei stare con un uomo che ha certi atteggiamenti e che non mi ispira fiducia. Fuori ho qualcuno di cui mi fido di più“. Ma non tutti gli utenti credono a queste parole, e voi?