“Dovete salvare Soleil Sorge”. Succede fuori dal GF Vip ed è caos immediato. Il caso è scoppiato

Nuovo colpo di scena al ‘GF Vip’, anzi precisamente dall’esterno della Casa più spiata d’Italia. Un nuovo putiferio si sta abbattendo in queste ore su una delle concorrenti più in vista di questa edizione, ovvero Soleil Sorge. Una persona molto discussa e famosa ha infatti deciso di sostenere pubblicamente l’ex di ‘Uomini e Donne’ con un endorsement quasi senza precedenti. Ha infatti chiesto ufficialmente a tutti i suoi fan di salvare la vippona per permetterle di continuare questa avventura.

Intanto, Soleil Sorge è finita nel mirino del pubblico anche per altro. Le accuse contro Soleil Sorge sono le solite: essere finta, costruita e di recitare, in poche. E poi qualcuno ha contestato anche alcune sue affermazioni, con tanto di prove. Soleil ha parlato di portare rispetto verso le persone più adulte. Ed ecco che è spuntato fuori un suo vecchio video a ‘Pechino Express’ contro la madre: “Adesso per favore stai zitta e prova a risolvere anziché stare lì a lamentarti e a dire ca…te. Imbec..le”.

Questa vip, tra l’altro vecchia conoscenza del ‘GF Vip’, ha accolto immediatamente l’invito di Soleil Sorge. Infatti, la gieffina ha affermato in un filmato che adesso sta girando dappertutto: “Ciao, non so quanti sono gli amici su cui posso contare fuori dalla Casa, ma sono certa che posso contare su di te. Sono ad un televoto importante in un periodo complicato. Ho davvero bisogno del tuo fandom, poi venerdì entra Delia Duran, non vorrai mica perderti la nostra convivenza”, ha chiosato nel video.





E in una storia Instagram, c’è stato l’ok della famosa a sostenere Soleil Sorge. Quindi, probabilmente sarà ricoperta da una quantità industriale di voti in suo favore. A supportarla è l’amica ed ex concorrente del ‘GF Vip 5’, la modella brasiliana Dayane Mello. Quest’ultima non vuole assolutamente che Soleil possa abdicare così presto e spera di vederla fino all’atto finale della trasmissione. Ma c’è lo scoglio televoto da superare e con questo aiuto per la gieffina tutto potrebbe essere più semplice. Però in molti hanno criticato questo supporto di Dayane.

Dayane Mello nel recente incontro con Soleil Sorge al ‘GF Vip’ le aveva detto: “Hai visto amica mia, sono qui per te. Ho fatto un sacco di chiacchiere con la tua mamma sta benissimo e anche il tuo cagnolino, hai fatto tantissimo sei stanca, prendi le tue energie, hai bisogno di riconnetterti con te stessa, non hai bisogno di fare più sacrifici, mi sei mancata tantissimo ti ho pensato tantissimo nel mio percorso”.