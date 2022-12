Dana Saber è l’ultima concorrente ad essere entrata nella casa del GF Vip. Il cast sta cambiando molto in queste settimane: dopo gli ingressi di Riccardo Fogli (subito dopo squalificato per aver bestemmiato) e Milena Miconi, hanno varcato la famosa porta rossa di Cinecittà Andrea Maestrelli, Nicole Murgia e Davide Donadei. Dana Saber ha 29 anni, è una modella e attrice ed è originaria del Marocco. La scorsa estate si è parlato molto di lei per via di un bacio con Dayane Mello.

Alfonso Signorini ha presentato la nuova vippona ad Antonino Spinalbese lo ha messo di fronte a un “misterioso pacco del passato”. All’interno una sciarpa che apparteneva proprio a lui e che lui stesso aveva regalato a Dana Saber: “Torniamo indietro di 6-7 anni, un pomeriggio piovoso, muovevi i tuoi primi passi come hair stylist. Tra le donne a cui avevi tagliato i capelli ce ne era una talmente bella che l’hai fermata e gli hai chiesto di aspettarti a fine turno. Sei andato con lei e gliela hai avvolta intorno al collo”.

GF Vip, segnalazione sulla nuova arrivata Dana Saber

Antonino Spinalbese ha detto di non ricordare la ragazza in questione e Dana Saber ha provato a rinfrescargli la memoria raccontando del loro incontro e del motivo per cui ha conservato la sciarpa: “Ci siamo sentiti un po’, ci siamo visti, abbiamo preso solo un drink. Ha perso il nonno in quel periodo e poi non ci siamo più incontrati, mi è dispiaciuto. L’ho conservata perché era un bel gesto, è stato molto carino, fin da subito si è preoccupato per me”. Quindi Antonino l’ha accompagnata in casa e l’ha fatta conoscere agli altri vipponi.

Nelle ultime ore fuori dal GF Vip si parla molto di Dana Saber. È stato il portale Kontrokultura a diffondere la notizia pubblicando degli screenshot di Amedeo Venza, esperto di gossip, che “ha dichiarato tra le sue Instagram Stories di essere venuto in possesso di informazioni piuttosto compromettenti sul conto della giovane. In seguito, poi, ha divulgato alcuni screenshot di utenti che dichiarano di conoscere molto bene Dana. Le persone in questione hanno insinuato che la giovane svolga la professione di escort. A conferma di ciò sono stati mandati anche gli screen di alcune conversazioni intercorse tra la donna e alcuni presunti clienti”, si legge sul sito.

Si evince dalle foto che Dana Saber si starebbe organizzando con presunti clienti in merito al luogo dell’appuntamento e a faccende economiche legate alle prestazioni. Amedeo Venza sottolinea di volersi dissociare dalle segnalazioni, in quanto si è limitato semplicemente a rendere pubblici dei contenuti che stanno circolando sul web. Va detto che Dana Saber non sa nulla di tutto questo poiché è nella casa del GF Vip 7 ed è probabile che nella prossima puntata del reality il conduttore Alfonso Signorini possa intraprendere la questione e chiedere spiegazioni alla vippona a riguardo.