“Da squalifica, raccapricciante”. GF Vip, la richiesta ufficiale dopo gli ultimi fatti nella Casa

Al ‘GF Vip’ la tensione è ormai alle stelle e sarà durissima per Alfonso Signorini mantenere l’ordine nella puntata di venerdì 7 gennaio. Ci sono troppe situazioni ancora in divenire e dentro e fuori la Casa ci sono commenti molto forti. C’è chi invoca squalifiche o comunque provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni concorrenti e nelle scorse ore è intervenuta anche una persona che conosce molto bene le dinamiche del programma. Le sue parole sono nette e non hanno bisogno di interpretazioni.

Intanto, il ‘GF Vip’ ha richiamato Jessica e Gianmaria Antinolfi, rei di aver compiuto un gesto vietato dalle regole. Hanno cominciato a parlare nel letto in silenzio, infatti hanno parlato senza utilizzare i microfoni. Un atteggiamento che è stato subito censurato dal ‘GF Vip’: “Jessica e Gianmaria, parlate con i microfoni”. Presumibilmente stavano parlando di qualche dinamica o comunque di qualche comportamento da assumere. Hanno dovuto rinunciare, visto che è arrivata la ramanzina in piena notte.

A parlare è stata un’ex concorrente del ‘GF Vip’ e le sue sono state dichiarazioni di condanna. Infatti, anche lei e la sua dolce metà famosa hanno preso le distanze da vicende censurabili che stanno accadendo nel reality show di Canale 5. E per questa ragione ha invocato comunque dei provvedimenti immediati, che la produzione dovrebbe prendere in esame per rendere più vivibile l’atmosfera. In caso contrario, alcuni vipponi potrebbero anche decidere di abbandonare ufficialmente la trasmissione.





Ad aver commentato le dinamiche del ‘GF Vip’ è stata Rosalinda Cannavò, che lavora attualmente come conduttrice di ‘CasaChi’. E nel mirino ha messo Katia Ricciarelli, dopo le sue uscite a dir poco fuori luogo e considerate da molti offensive e passibili di squalifica: “Cosa penso della situazione? Per me è assolutamente raccapricciante. Assolutamente da squalifica”. E subito dopo si è soffermato sulla questione anche il suo fidanzato Andrea Zenga, il quale ha condiviso in toto il suo parere.

Questo il pensiero di Andrea Zenga su Katia Ricciarelli: “Sì, è veramente una situazione incresciosa, proprio incresciosa e da squalifica”. Lui e Rosalinda Cannavò sono dunque concordi sulla necessità di mettere un freno a questa vicenda, eliminando d’ufficio la soprano. Le ultime indiscrezioni allontanerebbero questa ipotesi, ma sarà Signorini a fare chiarezza nella puntata del 7 gennaio.