“Ho detto no a Signorini”. Rifiuto clamoroso del volto tv al GF Vip: lo ha fatto due volte

Ancora un no al GF Vip e ad Alfonso Signorini. Un volto noto della televisione ha rilasciato un’interessante intervista a Casa Pipol e ha ammesso di aver rifiutato la proposta del conduttore televisivo. Dopo Alex Belli, che ha preferito declinare la seconda esperienza nella casa più spiata d’Italia, anche questa donna si è tirata indietro. Si è comunque soffermata sulle dinamiche dell’attuale edizione del programma e ha parlato di diversi vipponi, parlando soprattutto dell’ex di Belen, Antonino Spinalbese.

Il GF Vip di Alfonso Signorini non avrà come concorrente questo volto del piccolo schermo. Che ha comunque dichiarato a proposito della settima edizione in corso: “Seguo il GF Vip ogni tanto principalmente per Sonia Bruganelli e le frasi che dice. Se c’è qualcuno che non mi piace? Partirei con le cose positive, come personaggio mi fa ridere ad apprezzo Edoardo Tavassi, caciarone ma anche abbastanza lucido. Fa il superficiale ma non lo è, direi ni invece ad Antonella Fiordelisi”.

GF Vip, Alfonso Signorini ha ricevuto un no da un volto noto della tv

Poi colei che ha rifiutato il GF Vip, gelando Alfonso Signorini, ha aggiunto a Casa Pipol: “Antonella mi piace e non mi piace, a volte è fuori luogo però ci sta perché fa dinamica e le sue uscite mi fanno sorridere. Antonino Spinalbese è adatto a me? Ci giocherei, mi potrei divertire. Non sono una che si accolla e mi sembra il cavaliere nero, lo lascerei giocare per fare due risate e andrei molto d’accordo. Non mi attrae nessuno, Oriana quando è entrata mi è piaciuta molto e l’ho vista molto sexy”.

Sulla Marzoli ha detto ancora: “A mano a mano mi è scesa, ma oggettivamente è molto bella. Anche Antonella lo è, ma non mi dice niente”. A parlare è stata la protagonista di Avanti un altro, Laura Cremaschi, che ha confermato la sua mancata volontà a partecipare al reality: “Non ho accettato per due volte proprio per prendere parte al programma di Paolo Bonolis”. Non la vedremo reclusa nella casa nemmeno nei prossimi mesi, staremo a vedere se invece l’anno prossimo vorrà cambiare idea.

Intanto, al GF Vip 7 tutti contro Attilio Romita dopo la sua frase choc contro Oriana Marzoli: “Con lei si può fare un giretto”. Il pubblico ha chiesto la squalifica dal reality show, ma staremo a vedere se Alfonso Signorini prenderà davvero provvedimenti insieme alla produzione.