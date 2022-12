Alex Belli di nuovo al GF Vip. L’ipotesi poteva diventare realtà, come ha spiegato lo stesso ex protagonista della sesta edizione del reality di Canale 5. Non sarebbe stata, in realtà, la prima volta che un vippone partecipasse a due edizioni consecutive. Già era capitato a Giacomo Urtis. Tuttavia alla fine Alex Belli ha declinato l’offerta. Queste le parole dell’attore che dentro la Casa aveva creato il discusso triangolo con la compagna Delia Duran e Soleil Sorge.

“La verità? C’è stata un’idea di poter fare un ingresso poi però alla fine dei conti dopo una grande stagione come quella dell’anno scorso, non me la sentivo” ha dichiarato Alex Belli. “Anche perché i concorrenti che ci sono all’interno di quella Casa non mi ispiravano. Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva palesemente dei problemi, dal caso Bellavia in poi. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. È stato rifatto completamente il cast, infatti, però per usare un mio eufemismo non era il mio game. Così ho rifiutato”.

Alex Belli e il riferimento a Giaele e all’amore libero

Secondo Alex Belli anche quest’anno gli autori del Grande Fratello Vip hanno voluto introdurre nella Casa il concetto di amore libero con il personaggio di Giaele De Donà. “È chiaro che se una cosa l’anno scorso ha funzionato – le parole dell’attore – cerchino di riproporla in una chiave diversa ed è proprio questo il motivo per il quale io non ero convinto. Non sono uno che vuole fare il copia e incolla. Devi inventarti qualcosa di nuovo. Vi faccio un esempio: quest’anno hanno cercato di portare ancora l’amore libero, il triangolo, ma alla fine al pubblico non interessava più. È una roba che abbiamo già visto, snocciolato. La cosa bella dell’anno scorso è che tutto è nato per caso”.

“Il nostro triangolo – continua Alex Belli – sicuramente ha appassionato e ha diviso il pubblico. Era una storia che teneva incollato lo spettatore perché non c’era mai una risoluzione, non c’era mai un ending. Non c’era un vissero felici e contenti. C’era sempre un ‘che cosa succederà? Lo vedremo nella prossima puntata!’. Era tutto estemporaneo, era vivo. Ed era proprio questo che teneva lo spettatore”.

Qualche tempo fa Alex Belli e Delia Duran avevano parlato di una loro personale difficoltà. I due stanno cercando di aver un figlio, ma per il momento non ci sono ancora riusciti: “Ci stiamo provando da un anno – aveva detto Delia – Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”.

