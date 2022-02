Guai a non finire dentro la casa del GF Vip, dopo il ‘tradimento’ di Soleil Sorge e Davide Silvestri ecco che una nuova bomba scoppia sull’ex Uomini e Donne. A lanciare durante la diretta di oggi di Mattino 5 è stato Raffaello Tonon. Lunghe le sue considerazioni a cominciare dal bacio con Delia Duran. “Non è scandaloso quello che abbiamo visto e non è che non si deve vedere un bacio, ma è scandaloso strumentalizzare – ha dichiarato l’ex gieffino a Mattino 5 – Per altro non è un bacio amichevole, ma qualcosa che è molto vicino alla passione e il lato più fisico, ma non l’amore”.



“Da anni stiamo facendo delle grandissime e giustissime battaglie contro l’omofobia e poi queste giocano, infatti ha ragione Davide Silvestri quando dice che questi tre sono d’accordo. Ormai direi che l’hanno capito tutti. Dai tutti abbiamo compreso che l’hanno fatto di proposito, perché questo tipo di atteggiamento scatena dibattiti e infatti siamo qui a parlarne a giudicarle e a ragionarci su. Atteggiamenti simili scatenano la curiosità di chi è a casa e negli studi del GF Vip”.



“Quindi la vera cosa scandalosa è che ci sono tantissimi uomini e donne che vengono pestati perché magari sono per la mano in un centro cittadino per problemi di omofobia e poi abbiamo due che si baciano come se nulla fosse. Il fatto certo è che in questa cosa non ci sono vittime, ma sono tutti complici. Anzi, io dico che Soleil è la mente di tutto dentro al GF Vip”.







“In questo contesto, uno onesto non ne viene fuori. Animo sensibile Soleil? Quella è un serpente a sonagli. Questa ragazza non cade nelle trappole, ma fa cadere gli altri nelle sue pianificazioni”. Dentro la Casa del GF Vip anche Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo hanno criticato duramente il bacio tra Soleil e Delia.



“Non è che tutti possono capire e a tutti può piacere questa cosa, questo lo devi mettere in conto. Perché poi questo GF Vip magari è visto anche nel paesino fatto di famiglie tradizionali con figli e tutto [… ] n privato per me puoi fare quello che vuoi, non sono moralista in questo senso, però che delle ragazzine e dei ragazzini vedano questo…”.