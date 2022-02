“Scorretti e fasulli”. L’ex GF Vip senza pietà, per i due concorrenti è un massacro

Crisi di coppia o ricerca di visibilità? Sta facendo discutere quello che sta succedendo non solo nella Casa del GF Vip, ma anche e forse soprattutto all’esterno. Negli ultimi tempi Manila Nazzaro è stata presa di mira per i suoi atteggiamenti, diciamo poco lineari, nei confronti degli altri concorrenti. Anche il compagno Lorenzo Amoruso si è espresso in merito a certi comportamenti e ha confessato di non riconoscere più la sua fidanzata. Recentemente, però, lo stesso ex calciatore ha fatto chiarezza: “Starò sempre dalla sua parte“.

Intanto, però, ci sono ovviamente altre questioni che stanno emergendo con forza. Le ripetute crisi di Lulù, ‘abbandonata’ dal suo Manuel Bortuzzo, il rapporto tra Jessica e Barù condizionato da lady Delia e poi il triangolo per eccellenza. Quello tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Quest’ultima ormai si è tirata fuori da tutto. Ma presto, il 14 febbraio, l’attore entrerà nella Casa e allora ci sembra davvero difficile che non si torni a bomba sull’argomento. Adesso, in ogni caso, a parlare di certe dinamiche è stata un’ex gieffina.

Patrizia Pellegrino ha rilasciato un’intervista al magazine Vero in cui parla, tra l’altro, anche di quello che sta avvenendo intorno a Miriana Trevisan. L’ex Non è la Rai, giusto nella giornata di ieri, giovedì 10 febbraio, vi abbiamo raccontato quello che è successo in occasione del compleanno di Biagio D’Anelli. Miriana ha preparato una torta con la scritta “Auguri amore mio” per il 39esimo compleanno dell’esperto di gossip ormai fuori dal reality. Ma Soleil le ha chiesto quanti anni avesse Biagio e Miriana c’è rimasta male. Anzi è proprio esplosa.





Ora, a sostegno di Miriana Trevisan, si espone Patrizia Pellegrino, protagonista di una brevissima parentesi al GF Vip: “La vedo in difficoltà perchè ha troppi nemici nella Casa e non me ne capacito… Quella donna è una delizia, una persona vera e pulita”. Subito dopo la conduttrice ha spiegato come sia nato il bel legame con Miriana: “Abbiamo un rapporto molto profondo. Entrambe abbiamo avuto un anno infelice. A lei hanno tolto l’utero per un problema, mentre a me hanno tolto un rene sette mesi fa per un tumore”.

Naturalmente non poteva mancare la domanda della giornalista a Patrizia Pellegrino sull’ormai arcinoto triangolo amoroso Alex-Delia-Soleil. In particolare sulla liaison tra l’attore e l’influencer la showgirl non ha usato mezze misure: “Alex e Soleil? È tutto molto fasullo, spinto, ed esagerato. All’inizio pensavo fosse un’amicizia, poi la situazione è degenerata… Delia? Sono stati scorretti entrambi nei suoi confronti”. Insomma, l’ex gieffina ha le idee chiarissime e sa da che parte schierarsi. E voi, avete ancora dubbi?