Dentro la casa del GF Vip i colpi di scena non mancano. Nelle ore scorse si è molto discusso del ritorno di Alex Belli che non ha trovato tutti d’accordo. Anche amici come Davide Silvestri hanno spiegato di non sapere come reagiranno davanti al ritorno di Alex che, sembra, resterà nella casa per ben 14 giorni pronto a spaccare gli equilibri ed accendere la guerra tra Delia Duran e Soleil Sorge. Nelle ultime ore si è parlato anche di Manila Nazzaro. O meglio, a parlare è stato il marito Lorenzo Amoruso.

Per chi non avesse seguito la storia, dopo la puntata di lunedì del GF Vip Lorenzo aveva rilasciato una dichiarazione che aveva fatto molto discutere. L’ex calciatore, da sempre attentissimo alle dinamiche del GF Vip 6 dove c’è la sua compagna, aveva pubblicato tra le Storie di Instagram un messaggio che in un attimo ha fatto il giro di siti e giornali.

GF Vip, l’annuncio social di Lorenzo Amoruso

Un messaggio totalmente inaspettato, che non ha fatto parlare soltanto il popolo del web del GF Vip ma è diventato anche oggetto di discussione dei salotti televisivi. Nel dettaglio era sembrato non gradire troppo l’atteggiamento di Manila nella Casa. Poche ore fa ha voluto mandare un nuovo messaggio chiarificatore. “La mia posizione è abbastanza chiara, non sono rimasto ovviamente molto contento di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino”.





E ancora: “Poi magari il giorno dopo le ha spiegate ancora meglio, ma sinceramente a me non sono andate giù. Primo perché gliel’avevo già detto e poi perché si è schierata a favore di persone nella Casa che secondo me erano indifendibili e parlo ovviamente di Soleil e Katia che hanno detto e fatto cose improponibili. Ma Manila è così, la conosco meglio di tutti voi: è buona e cerca sempre di scavare fino in fondo”.

“Inevitabilmente questa cosa non gli ha portato bene. Detto ciò il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila. Quando giuri sulla tomba di tuo padre che ami una donna lo fai perché ci credi veramente, altrimenti non sarei qua. Non sono qua nemmeno per fare teatrini come ha detto qualcuno o voler dare visibilità alla propria compagna […] Mi sono preso del tempo per riflettere e per capire quale sarà il mio atteggiamento d’ora in poi e ve lo dico: il mio atteggiamento sarà quello di appoggiare sempre Manila, soprattutto fuori dalla Casa del GF Vip e per questo da ora in poi da me non ci saranno più commenti né apparizioni per parlare del Grande Fratello”.