“Salta la puntata”. Perché stasera non va in onda il GF Vip: la decisione di Mediaset

Perché il GF Vip non va in onda giovedì 17 novembre. Stop al reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In questi giorni l’atmosfera nella casa è tesa. Dalla scorsa settimana, per la prima volta, il Covid è entrato tra le mura dell’abitazione contagiando cinque concorrenti.

Positivi al Covid Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Onestini (una delle new entry) e Charlie Gnocchi. Anche Wilma Goich è risultata positiva ieri ed è stata messa in isolamento. Ha contratto il virus anche Pamela Prati, l’ultima eliminata della puntata della scorsa settimana.

GF Vip non va in onda giovedì 17 novembre: salta doppia puntata

Tra gli stravolgimenti in corso anche quello sulla massa in onda del reality show. Perché il GF Vip non va in onda giovedì 17 novembre? I vista del Campionato del Mondo di Calcio che si tiene in Qatar, i vertici aziendali Mediaset hanno pensato di fermare il doppio appuntamento del GF Vip 7 perché perderebbe nella battaglia Auditel.

Mediaset ha scelto di sospendere il doppio appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini da giovedì 17 novembre fino a tutta la durata dei Campionati del Mondo, ovvero il mese di dicembre. Resta invariata, invece, la messa in onda del GF Vip 7 il lunedì sera. Durante la scorsa puntata l’annuncio di Alfonso Signorini in diretta: “Non smetteremo andremo avanti fino ad aprile ma dalla prossima settimana andremo in onda solo di lunedì”.

Il GF Vip non andrà in onda per tutto il mese di dicembre e tornerà nel gennaio 2023. La scorsa settimana il televoto è stato sospeso a causa dei contagi da Covid e questa settimana è stato riaperto, ma per scegliere il preferito. In nomination ci sono: Luca Salatino, Sara Altobello, Edoardo Tavassi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Luca Onestini.