Manca davvero ormai pochissimo alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip. A settembre Alfonso Signorini darà il via ad un reality-show completamente rinnovato, almeno nelle intenzioni dei vertici Mediaset. Le indicazioni sono chiare: basta trash, sì all’ingresso di volti noti per la loro professionalità e poco inclini al chiacchiericcio. Un nome su tutti quello di Cesara Bonamici come opionista unica, come riportato recentemente anche da Dagospia.

Poi che tra qualche settimana sarà davvero così è tutto da vedere. Ma intanto l’aria che tira intorno alla Casa più spiata d’Italia è quella della ‘Grande Normalizzazione’. No agli influencer, sì all’ingresso nel loft di Cinecittà di ‘Very important person (VIP)’ e ‘Non important person (NIP)’. Poi se un Nip, una volta entrato, diventa un Vip, quella è un’altra storia, ma insomma ci siamo capiti. Adesso arriva un’altra notizia bomba su quello che il pubblico potrà vedere nel nuovo Grande Fratello Vip.

Rosanna Fratello al Grande Fratello Vip: lo scoop

Sui siti specializzati nelle ultime settimane sono stati fatti i nomi di diversi possibili concorrenti. Ad esempio si è parlato di Marcella Bella, Fiordaliso e Donatella Rettore. Adesso, però, Radio Cusano Campus e iGossip tirano fuori dal cilindro un altro nome di una cantante italiana molto popolare. Ha iniziato la carriera nel 1967 e ha partecipato a ben 7 edizioni del Festival di Sanremo. Inoltre ha pubblicato qualcosa come quattordici album e venduto milioni di dischi. Già, stiamo parlando proprio di lei, Rosanna Fratello.

Rosana Fratello potrebbe essere una delle prossime concorrenti del GF Vip. D’altra parte nelle ultime edizioni abbiamo visto nella Casa Katia Ricciarelli, Wilma Goich e Orietta Berti come opinionista (a quanto pare non confermata, ndr). Per Kevin Dellino di Radio Cusano Campus la 72enne cantante e attrice sarà la prima concorrente del Grande Fratello Vip.

Rosanna Fratello è una probabile concorrente Vip della prossima edizione del #GrandeFratello.

L’indiscrezione è stata fatta durante il programma “Che rimanga tra noi” condotto da Alessio Moriggi e Francesca Pierri trasmesso il martedì sera alle 21:30 sia su Radio Cusano Campus che su Cusano Italia Tv. Nel frattempo Alfonso Signorini continua a mantenere top secret la lista dei concorrenti, anche se qualcosa si è lasciato sfuggire nel corso di un’intervista a Chi: “Sì, Buonamici sarà presente, ma questo è tutto ciò che sono disposto a dire. Se rivelassi qualcosa di più, potrebbero cacciarmi. Altre notizie? Non ho nulla da aggiungere”.

