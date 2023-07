L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi verso il Grande Fratello Vip 8? La voce corre veloce e fa rumore in un periodo in cui Alfonso Signorini e i suoi stanno lavorando per preparare la prossima edizione. Un’edizione ricca di novità non solo per quanto riguarda i concorrenti – no agli influencer e vip e nip insieme – ma anche gli opinionisti. Secondo gli ultimi rumors dovrebbero essere Paola Barale e Giuseppe Cruciani ad affiancare il conduttore nel commento delle dinamiche della Casa.

Negli ultimi giorni sono spuntati fuori altri nomi tra i papabili per il GF Vip 8. Tempo fa si era parlato di Brenda Asnicar ma lei stessa ha smentito tutto su Twitter: “Non ho fatto nessun provino” ha spiegato l’attrice e cantante. Poi si è parlato della giornalista Annalisa Chirico come possibile concorrente, una voce non confermata né smentita al momento. Ma c’è un personaggio che ha fatto molto parlare di sé all’Isola dei Famosi che potrebbe entrare nella Casa con la porta rossa…

Helena Prestes al GF Vip 8: ecco la sua risposta sull’argomento

Ora a parlare della possibilità di partecipare al GF Vip 8 è nientemeno che Helena Prestes. La modella brasiliana grande amica di Nikita Pelizon dopo Pechino Express e l’Isola dei Famosi potrebbe approdare nella Casa. Ecco cosa ha risposto a FanPage sulla questione.

“Lo farei perché mi piace che nella Casa si mangia – ha scherzato Helena Prestes reduce dal digiuno forzato in Honduras – Quest’anno però sicuramente no, voglio riposarmi e stare tranquilla con la mia famiglia”. Dunque il suo è un sì, ma non subito. D’altra parte l’esperienza sull’Isola è stata di quelle impegnative e proprio come gli altri naufraghi ora Helena vuole riprendersi i suoi spazi e i suoi tempi. La tv può aspettare.

Helena ha poi aggiunto: “Alla Helena dell’Isola è mancato Pechino Express, che è stata l’esperienza più bella di tutte. Per quanto riguarda questo reality, sto ancora digerendo quello che mi ha insegnato perché è un percorso diverso, dove vivi veramente la mancanza di cibo. Come persona, sono sempre stata me stessa. Ho imparato a credere nell’amore, a dare più valore alle cose, alla mia famiglia e alle persone che amo”.

