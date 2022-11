Nikita Pelizon dà un biglietto a Luca Onestini. Dove eravamo rimasti? Tra i due inquilini della Casa del GF Vip 7 sembrava che stesse per nascere qualcosa. Poi, però, il bel modello ha dovuto lasciare il reality perché risultato positivo. A quanto pare c’è una distanza tra l’atteggiamento dell’uno e quello dell’altra. Luca sembra molto più sereno, ha semplicemente ammesso di “pensarla”. Lei, invece, sembra più presa: basti ricordare quello che ha detto a George.

Nikita Pelizon ha ammesso di “temere di andare in tilt una volta che lo rivedrà”. E ancora: “Sono curiosa di vedere che effetto mi farà rivederlo. Se tipo no-emotion oppure tilt. E se vado in tilt, aiuto! Se no-emotion molto meglio. Spero che non mi faccia effetto rivederlo, così possiamo giocare tranquilli, tipo una friendzone”. Adesso, finalmente, i due si sono rivisti e subito la storia si è arricchita di un capitolo: Nikita ha scritto a Luca un biglietto.

Nikita Pelizon rivede Luca Onestini e gli dà un biglietto

Non appena Nikita Pelizon ha detto di avergli scritto un biglietto mentre lui si trovava in quarantena, Luca Onestini le ha risposto scherzando: “L’hai scritto tre giorni fa? Tu in tre giorni puoi aver cambiato idea 25 volte, quindi conta il giusto… Ho delle sensazioni strane. Una persona strana non può avere delle sensazioni normali”.

Poco dopo, però, i due sono tornati seri e Nikita Pelizon ha invitato Luca Onestini a leggere il biglietto. Successivamente il modello ha dichiarato: “L’altra volta avevamo parlato, io ti voglio così, vivitela tranquilla. Poi magari tra un giorno cambia tutto, mi sforzerò di farti vedere il peggio di me. Io sono abbastanza riflessivo, ma tu sei molto peggio di me. Pensi troppo alle cose e poi ti perdi, non sai più dove sei. È come guardare un quadro troppo da vicino e poi non vedi niente”.

Poi, tornando sul bigliettino, Luca Onestini ha detto: “Sono assolutamente d’accordo con quello che hai scritto, mi fa piacere che dopo 12 giorni sei arrivata allo stesso risultato a cui sono arrivato io”. Il discorso, alla fine, si è spostato sul fidanzato di Nikita Pelizon e sul suo recente messaggio con cui ribadiva la sua presenza: “Ci penso, penso ai momenti che abbiamo trascorso insieme e sono stati belli – ha spiegato Nikita – Il messaggio che mi ha mandato io l’ho interpretato come un ‘a prescindere da tutto ci sono e ci sarò’, voglio vederla così”.

